雄檢破獲安毒發貨倉庫 起獲海洛英與霰彈槍

雄檢指揮警調緝毒，破獲本年度以來最大規模安非他命發貨倉庫，查獲146公斤、海洛因740公克與霰彈槍，逮捕３嫌。（記者張忠義攝）

2017-03-30 14:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署指揮警調緝毒，今宣布破獲本年度最大規模安非他命發貨倉庫，於竹北與桃園八德等地起獲安非他命146公斤、海洛因740公克，逮捕受雇看管毒倉的黃姓癌末男子，循線再逮捕曾姓、郭姓共3嫌，起獲防止「黑吃黑」的霰彈槍1把、子彈18發，將擴大追查上游槍、毒來源。

高雄地檢署緝毒專組主任檢察官高峯祈、檢察官鄭益雄、李侑姿於日前指揮高雄市警局、調查局南機站、海巡署南巡局高雄第二機動查緝隊等單位，在高雄市大寮區一新建鐵皮廠房內查獲近150公斤安非他命後，復分別接獲高雄市刑大、南機站報告上開案件毒品來源情資，檢察長周章欽非常重視，指派主任檢察官高峯祈、檢察官鄭益雄、李侑姿、蕭琬頤共同指揮調查局南機站、高雄市刑大及前鎮分局等單位組成專案小組深入追查。

經專案小組詳加蒐證後發現，因政府連月來雷厲風行掃蕩毒品，導致毒品價格攀升，有毒梟覬覦暴利，預備囤積大批毒品販售牟利，主任檢察官高峯祈、檢察官鄭益雄、李侑姿、蕭琬頤見時機成熟，今天上午8時許，共同指揮調查局南機站、高雄市刑大、高雄市警局前鎮分局、桃園八德分局、新竹縣警局竹北分局等單位，持法院核發搜索票，分赴新竹縣竹北市、桃園市八德區等處搜索，而在竹北地區濱海公路旁偏僻巷弄附近古厝後鐵皮屋內及桃園市八德區某處房屋內，共查獲一級毒品海洛因740公克、二級毒品安非他命結晶成品約110公斤、液態安非他命2桶，總重約36公斤、三級毒品愷他命20公克，並起出制式霰彈槍1把、子彈18發，逮捕曾姓男子（23歲）、郭姓男子（32歲）與黃姓男子（57歲）到案。

經查，曾姓男子、郭姓男子2人涉嫌以郭男位在竹北地區之鐵皮屋及曾男位在桃園市八德區租屋處作為毒品發貨倉庫，藏放大量毒品，並雇用癌末黃姓男子擔任倉庫管理員，負責看守毒品，並由曾姓男子伺機分送大批毒品給全國毒梟販售牟利，為防毒品交易時遭「黑吃黑」，並持有火力強大之制式霰彈槍及子彈。

其中，黃姓男子因其係癌末病患，經檢察官親至新竹訊問後飭回，曾、郭則偵訊中。檢方將繼續向上追查毒品、槍枝來源及銷售管道。

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