涉當賭場「報馬仔」 北桃4警官遭起訴
2017-03-30 14:34
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署偵辦台北市、桃園市警涉嫌透過白手套包庇賭場案，前後發動4波搜索，今依貪污、賭博等罪嫌起訴台北市北投警分局前偵查佐余松霖、前長安派出所副所長莊慶福、勤務指揮中心巡佐陳進發，桃園市大園警分局偵查隊小隊長江福吉等4名員警、2名白手套及14名賭場業者。
全案起因於台北市警北投分局勤務指揮中心巡佐陳進發涉嫌將查緝賭場情資，透過白手套轉知轄區流動賭場業者躲避警方查緝，檢調去年9月發動搜索，事後又循線查出北投分局前長安派出所副所長莊慶福、前偵查佐余松霖，桃園市大園警分局偵查隊小隊長江福吉也涉嫌當賭場業者的「報馬仔」，而當時也遭約談的北投警分局偵查隊小隊長洪健智，則因罪證不足獲不起訴處分。
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