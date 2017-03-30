謊稱富少騙女近百萬還偷電腦 渣男判刑3年6月

2017-03-30 14:32

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名李姓男子謊稱是開精品店的富商，以手機交友軟體搭訕一名女子後，花言巧語以「結婚為前提」和女方交往，短短兩個月內藉口要女方送父母等親友見面禮、資金周轉等，騙被害女子買金飾、借錢共81萬餘元避不見面，李還在酒店以假名簽帳68萬元落跑，連住民宿、逛通訊行都偷走店家筆電、手機，拐騙偷都來，十足渣男，高雄地院一審依一罪一罰，共23罪，判他應執行3年6月，可上訴。

37歲的李姓男子在民國102年10月間，利用交友軟體「遇見」，搭訕被害人A女，謊稱與被害女子是以結婚為前提交往，被害女信以為真，與其交往，可惡的是，李男使出一連串手段詐騙女方錢財。包括見男方父母需買見面禮，讓父母有好印象，要A女前往銀樓刷卡購買5萬多元金飾，隔天又謊稱其姊姊、姊夫吃味，希望A女也能送他們金飾，事後會將錢返還被害人，女子又刷了6萬多元。

後來又以弟弟入監要用錢、及投資二手精品店要周轉金、家人在中國經營的家具行需預支員工薪水等名目詐欺，被害女子前後共損失81萬7千元。李男榨光被害女子積蓄，竟以「我們結束了」提分手，被害女子不甘心人財兩空報警。

警方一查，原來李男之前還假冒某二手精品店長，在新興區太子酒店以假名簽帳68萬多元落跑，將他拘提到案，循線又追出李嫌還涉及在「85大樓民宿」等日租套以及通訊行竊案，竊得液晶電視、筆電、電腦主機及手機等。李嫌落網遭檢方聲押獲准，並以詐欺、竊盜、侵占等罪起訴。

雖然李男高雄地院審理時，否認詐騙被害女子，辯稱是借貸關係，酒店消費則是沒有錢還！但法官今將他以一罪一罰，共23罪判應執行3年6月。可上訴。