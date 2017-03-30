| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

謊稱富少騙女近百萬還偷電腦 渣男判刑3年6月

2017-03-30  14:32

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名李姓男子謊稱是開精品店的富商，以手機交友軟體搭訕一名女子後，花言巧語以「結婚為前提」和女方交往，短短兩個月內藉口要女方送父母等親友見面禮、資金周轉等，騙被害女子買金飾、借錢共81萬餘元避不見面，李還在酒店以假名簽帳68萬元落跑，連住民宿、逛通訊行都偷走店家筆電、手機，拐騙偷都來，十足渣男，高雄地院一審依一罪一罰，共23罪，判他應執行3年6月，可上訴。

37歲的李姓男子在民國102年10月間，利用交友軟體「遇見」，搭訕被害人A女，謊稱與被害女子是以結婚為前提交往，被害女信以為真，與其交往，可惡的是，李男使出一連串手段詐騙女方錢財。包括見男方父母需買見面禮，讓父母有好印象，要A女前往銀樓刷卡購買5萬多元金飾，隔天又謊稱其姊姊、姊夫吃味，希望A女也能送他們金飾，事後會將錢返還被害人，女子又刷了6萬多元。

後來又以弟弟入監要用錢、及投資二手精品店要周轉金、家人在中國經營的家具行需預支員工薪水等名目詐欺，被害女子前後共損失81萬7千元。李男榨光被害女子積蓄，竟以「我們結束了」提分手，被害女子不甘心人財兩空報警。

警方一查，原來李男之前還假冒某二手精品店長，在新興區太子酒店以假名簽帳68萬多元落跑，將他拘提到案，循線又追出李嫌還涉及在「85大樓民宿」等日租套以及通訊行竊案，竊得液晶電視、筆電、電腦主機及手機等。李嫌落網遭檢方聲押獲准，並以詐欺、竊盜、侵占等罪起訴。

雖然李男高雄地院審理時，否認詐騙被害女子，辯稱是借貸關係，酒店消費則是沒有錢還！但法官今將他以一罪一罰，共23罪判應執行3年6月。可上訴。

廣告
  • 李姓男子謊稱是開精品店的富商，以手機交友軟體搭訕一名女子後，花言巧語以「結婚為前提」和女方交往，短短兩個月內藉口要女方送父母等親友見面禮、資金周轉等，騙被害女子買金飾、借錢共81萬餘元，還在酒店以假名簽帳68萬元落跑，連住民宿、逛通訊行都偷走店家筆電、手機，拐騙偷都來，十足渣男;高雄地院一審依一罪一罰，共23罪，判他應執行3年6月。（資料照／記者黃建華攝）

    李姓男子謊稱是開精品店的富商，以手機交友軟體搭訕一名女子後，花言巧語以「結婚為前提」和女方交往，短短兩個月內藉口要女方送父母等親友見面禮、資金周轉等，騙被害女子買金飾、借錢共81萬餘元，還在酒店以假名簽帳68萬元落跑，連住民宿、逛通訊行都偷走店家筆電、手機，拐騙偷都來，十足渣男;高雄地院一審依一罪一罰，共23罪，判他應執行3年6月。（資料照／記者黃建華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：謊稱富少騙女近百萬還偷電腦 渣男判刑3年6月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.