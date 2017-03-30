中市第5市場頻傳假鈔行騙 警宣導偽鈔辨識

2017-03-30 14:09

［記者楊政郡／台中報導］日前中市第五市場有歹徒持假鈔向攤販行騙換真鈔，所幸5天即迅速破案，中市一分局與第五市場自治會長，今中午到市場內集合攤販，教導大家如何辨識偽鈔，有攤販感嘆作生意一定要細心，不然一天賺的換來一張偽鈔，都白忙了。

第五市場自治會李西東會長說，他們市場內有122個攤商，加上周邊店鋪市集，每天吸引許多民眾採買，生意非常忙碌，紙鈔、小錢來來去去非常頻繁，例假日許多著名飲食攤前更是大排長龍，攤商都是薄利多銷，一天接到一張偽鈔，真是白做工了，而這些老實人接到千元偽鈔後，都是怪自己不小心、自認倒楣，很少報案，讓歹徒可趁之機，這次短時間警方就破案，鼓舞了許多攤販，將來要更小心，且一發現就報案。

一分局分局長孫太康今天親自帶隊，也有多名刑事幹員現身說法，教導攤商辨識真鈔以及防詐小撇步。警方呼籲，千元真鈔以手指觸摸正面左上角、左下角及右下角面額處皆有凸起之觸感，而迎光透視則可見「菊花」及「1000」水印，輕轉鈔票時「1000 」會由金色變綠色、窗式安全線則是由紫色變綠色，最後以15度角側面檢視，鈔票右下圖文會浮現「1000」字樣，這些特色都是假鈔偽造不來的，民眾只要稍微用心，就能減少收受假鈔的風險。