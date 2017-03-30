台東市民權老宿舍群整修活化 首家開幕

2017-03-30 14:03

［記者黃明堂／台東報導］台東市民權里老宿舍群第1間整修完成的老屋，經招商轉型為「出出實驗坊」，今天正式開幕，是結合藝文展覽活動、在地農產及文創商品、輕食餐飲的複合式空間。

民權里老宿舍群位於台東女中前方，現存20多棟，於日治昭和15、16年（民國29年-30年）間陸續興建，至今約有76年，提供台東女中、台東高中等學校教師們居住。

多數長年荒廢，經台東縣政府向文化部爭取經費，要逐一修繕，以活化方式保留老建築。第1棟完成修繕老宿舍位於東女大門斜對面，公開標租予「丹尼爾時尚花藝工作室」成立「出出實驗坊」，經過2個多月的試營運，今天辦理開幕茶會，並辦第1場展覽活動「希巨蘇飛木雕展」縣長黃健庭及台東市長張國洲均出席開幕。