男子遭詐311萬 警計誘逮車手

2017-03-30 13:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市曾姓男子23日接到自稱檢察官的詐騙集團來電，遭詐騙新台幣311萬元，警方研判歹徒食髓知味，可能再度前來取款，經與被害人設圈套，守株待兔，逮到徐姓車手（21歲），目前已裁定羈押。

曾男子接到自稱健保局人員來電表示，他的健保卡遭詐領健保費，之後又有自稱檢察官來電表示，其帳戶為犯罪帳戶，銀長內的錢會涷結，要求領出來交予保管，待開庭確定無罪後歸還。

男子不疑有他，陸續至銀行匯款9次，金額10至30萬元不等，接續又至2家銀行提領現金46萬及95萬，當面交給冒充檢察官的徐嫌；28日下午被害人又依詐騙集團成員指示前往國泰世華銀行斗六分行準備提領80萬元時，行員直覺有異，關懷提問後通報斗六派出所處理，這時男子才知被騙，才得保助這80萬元存款。

警方組成專案小組，並認為嫌犯可能故計重施，要求被害人再送錢，果不其然，29日上午徐嫌再度出面取款時，預先埋伏的員警一湧而上，當場逮捕徐嫌。

徐嫌被補後表示，28日接獲指示搭火車至斗六投宿汽車旅館，昨天上午依指示步行至斗六市明德北路向被害人取款，之前得手的錢都已交其他成員取走了。

警方偵訊後依詐欺等罪嫌移送法辦，同時建請地檢署檢察官向法院聲請羈押，雲林地方法院已於昨晚對徐嫌裁定羈押，另警方將擴大追查該詐騙集團慕後成員到案。

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