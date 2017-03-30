油漆工人觸電墜樓亡 台電：積極協助後續處理

警消將男子送醫搶救。（記者曾健銘翻攝）

2017-03-30 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕新北市林口區幸福高爾夫球場旁，今天上午發生台電外包油漆工人不慎觸電身亡意外；台電表示，工人因誤觸導線發生意外，對此感到遺憾，會積極協助處理後，也會對包商施工加強監督。

42歲油漆工人上午進行電塔油漆作業時，因觸電後失足從約4樓高摔下，警、消獲報趕抵現場時發現男子全身多處骨折，已無生命跡象。

台電發言人林德福表示，該名工人在進行承作16萬1000伏特供電線路的油漆工程，但他擅將安全帶鬆脫，結果不小心誤觸導線感電而墜落，經緊急送醫後仍搶救無效。