板橋大遠百夜聚百人抓「寶可夢」
2017-03-30 13:39
深夜已打烊的板橋大遠百內出現高IV值乘龍，引發百位民眾朝聖，警方也到場了解。（網友提供）
〔記者陳薏云、吳仁捷／新北報導〕寶可夢熱潮未退！新北市板橋區大遠百今凌晨1時許早已關門，突然一堆汽機車在大遠百周遭繞行，更有騎士下車狂奔至大遠百門口，一度暴動引來轄區警方到場了解，後來才發現，原來是板橋大遠百內出現1隻IV91.11的乘龍，民眾只好全擠在玻璃門外，捕捉這隻高IV值的乘龍。
由於暗夜時分，打烊的大遠百附近本該人煙稀少，沒想到卻因為一隻寶可夢精靈，百名玩家暴衝至大遠百外，巡邏警警方到場發現，有超過百名的民眾往大遠百內衝，警方不敢大意，隨即呼叫線上警力到場。
經現場玩家表示，因為為期一週寶可夢「Water Festival 潑水節活動」快結束了，期間內寶可夢玩家有更高機率碰到這些水系寶可夢。而稀有寶可夢「乘龍」同時擁有冰系攻擊、龍加飛翔的雙剋屬性，是號稱第一代最強寶可夢「快龍」的最大剋星，也是許多玩家心中的第一神獸。這次突然出現在大遠百內，玩家透過寶可夢地圖得知，立刻前往朝聖，還會出現打烊後大批玩家包圍大遠百的狀況。
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