嫌犯借提取槍卻墜谷失蹤 警上午尋獲疑似人犯遺體
2017-03-30 13:49
〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心上月借提毒販黃俊傑到南投山區取槍，卻發生山路因雨濕滑，導致黃嫌墜谷失蹤，一度引發質疑是意外失足或預謀逃脫，警方經過1個多月搜山，今天上午在山區發現一具身上疑有戒具的男屍，與黃嫌特徵相當吻合，但是否為黃嫌，警方表示要進一步確認。
中打指出，因毒品案入監服刑的48歲黃俊傑，上月20日寫自白書給南投檢方，表示願主動交出藏放南投埔里山區一處工寮內的3把槍枝及子彈，案經檢方指揮該大隊於23日借提黃嫌取槍，警方為防止黃嫌趁機兔脫，除由幹員前後包夾，同時全程對黃嫌上手銬及腳鐐。
但途中因山路崎嶇難行、地形險惡，為了避免黃嫌跌落，曾解開其右手手銬，便於拉住山壁樹枝保持平衡，一到平坦路面就恢復上銬，一直到當天傍晚5點半左右，前方山路因前一晚下雨沖刷坍方，黃嫌突失去重心滑落邊坡消失，經緊急通報檢方，並請求當地警方及消防隊支援搜救未果。
只是事發後引起外界質疑黃嫌究竟是意外失足或預謀逃脫，對此中打雖承受相當大的壓力，仍以尋獲黃嫌為第一要務，期間找來熟悉山區地形的原住民山青配合，陸續執行每次為期3天的3波搜山行動，但一直沒有斬獲。
今天中打再度找來3名山青，打算執行為期4天的第4波搜山，上午9點26分，山青在距黃嫌掉落山谷地點下方約1公里遠的地方，發現一具身上疑有戒具的男屍，立即回報在登山口的中打偵一隊隊長廖劭晃，廖急問男屍特癥並要求拍下照片回傳時，卻因山區訊號不佳斷訊失聯。
廖劭晃說，先前已要求山青不管是否找到人，都必須在天黑前離開山區，將等稍晚與山青會合聽取回報釐清，至於遺體是採用人力搬運或直昇機吊掛，將進一步評估。
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