飛車搶奪病婦 前科累犯又被起獲毒品
2017-03-30 13:37
〔記者劉慶侯／台北報導〕有多項前科的男子楊才賢，鎖定自醫院看診出來的范姓婦人，自後騎機車尾隨伺機搶奪對方皮包後逃逸，警方循線在對方藏身的旅社逮捕，並起獲贓款和毒品，今日依搶奪、毒品罪嫌移送法辦。
50歲范姓婦人是28日下午近4時自北護分院看診後，行經內江街人行道時，遭一名騎白色機車男子由後方搶走黑色格紋手提包，損失9000元、身分證件及蘋果手機一只。
北市警萬華分局漢中街派出所經調閱街頭監視畫面循線追查，發現對方作案後返回桂林路176號松林旅社，警方立即前往埋伏，果然逮獲嫌犯楊才賢，另在對方身上起出毒品海洛因針筒。
警方調查，45歲范嫌有有多項前科毒品、竊盜搶奪前科，28日在松山區偷得作案用機車後，當日下午就埋伏在北護分院外伺機行搶，訊後全案以搶奪及毒品防治條例罪移送偵辦。
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