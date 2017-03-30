國三女摔出車外 客運司機靈堂磕頭道歉...

2017-03-30 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕15歲蘇姓女學生23日搭乘基隆客運，跌落車外後遭輾斃，昨天死者家屬舉行頭七儀式，客運業者與36歲的陳姓司機也前往捻香致意，司機到場後不斷在靈堂前磕頭道歉，加署看到客運業者前來，也向對方下跪，希望業者可以主持公道還女兒一個清白。

先前傳出是女學生在車上嬉鬧推擠才會發生事故，不過後來學生否認在公車行駛時有任何打鬧，家屬也強調是後車門突然打開，並質疑司機開車過快，才會釀成慘劇。

《ETtoday東森新聞雲》報導，陳姓司機到蘇女的靈堂前，不斷磕頭道歉，家屬則希望客運業者可以主持公道，還女兒清白。

司機說，事發時嚇壞了，也不知道該怎麼辦，對家屬感到很抱歉。基隆客運副總經理黃治淮則指出，外界過多揣測，已對家屬造成傷害，為此他感到非常抱歉，公司也將會負起意外的全部責任。