捲上億潛逃「一斗米」老闆手機通了 劈頭是這句話.......
2017-03-30 13:19
高士豐父子今日手機終於通了。（記者鄭景議攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕知名麵包店「一斗米手作烘焙坊」老闆高士豐，遭前員工控訴惡意倒閉，捲款一億潛逃，昨日手機關機的高士豐，今日撥手機居然接通了，但電話那頭的人遭問到是不是高士豐時，劈頭就連稱「我不是、我不是」，否認自己就是高士豐。
據了解，有其餘記者撥打同一隻手機時，起初被問到「是否是高先生時？」，當時該男子稱「是，我是」，當記者表明身分之後，該男子馬上就改口說「我不是、我不是、我不是」，便迅速掛斷。
該記者再度撥打時已經換成一個女生接聽，並且劈頭語帶慌張連說4次「我們不是」，並再度怒掛記者電話。
麵包店「一斗米手作烘焙坊」遭前員工出面控訴，不但虧欠超過50名員工部分薪水，還跟不少人借錢，其中單人受害金額最高達到千萬，總數約在一億上下，高氏父子在去年12月12日當天全家消失的無影無蹤，讓員工及債權人求助無門，今日環保局還上門清理位於民生社區旁的分店，發現店內所有麵包久置無人處理，全都長蛆，十分噁心。
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