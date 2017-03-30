兄弟枴杖、菜刀互打 弟依殺人未遂法辦

2017-03-30 13:17

〔記者葉永騫／屏東報導〕50歲與48歲的陳姓兄弟酒後為了誰拿錢買酒起口角，兄拿枴杖打弟，弟竟拿了菜刀砍兄，警方獲報依殺人未遂罪將弟弟送辦。

警方調查，昨天16時45分屏東市瑞屏街的陳姓兄弟一起喝酒，當酒喝完時哥哥叫弟弟去買酒，但弟弟則要求哥哥拿錢來，兩人就為了誰該付錢而爭吵不已，接著發生推擠碰撞，哥哥拿起枴杖就往弟弟身上打，弟弟用左手擋著枴杖後，憤而拿起菜刀往哥哥的身上刺去，一刀直接就刺穿左肋骨並傷及肺臟，當場血流不止，附近鄰居得知後報警處理，救護人員趕抵現場立即將受傷的陳男送往醫院救治，緊急開刀後已脫離險境，仍在住院治療，而弟弟則被帶回警局偵訊，弟弟坦承砍殺哥哥，訊後警方依殺人未遂罪嫌送辦。