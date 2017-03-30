| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

兄弟枴杖、菜刀互打 弟依殺人未遂法辦

2017-03-30  13:17

〔記者葉永騫／屏東報導〕50歲與48歲的陳姓兄弟酒後為了誰拿錢買酒起口角，兄拿枴杖打弟，弟竟拿了菜刀砍兄，警方獲報依殺人未遂罪將弟弟送辦。

警方調查，昨天16時45分屏東市瑞屏街的陳姓兄弟一起喝酒，當酒喝完時哥哥叫弟弟去買酒，但弟弟則要求哥哥拿錢來，兩人就為了誰該付錢而爭吵不已，接著發生推擠碰撞，哥哥拿起枴杖就往弟弟身上打，弟弟用左手擋著枴杖後，憤而拿起菜刀往哥哥的身上刺去，一刀直接就刺穿左肋骨並傷及肺臟，當場血流不止，附近鄰居得知後報警處理，救護人員趕抵現場立即將受傷的陳男送往醫院救治，緊急開刀後已脫離險境，仍在住院治療，而弟弟則被帶回警局偵訊，弟弟坦承砍殺哥哥，訊後警方依殺人未遂罪嫌送辦。

廣告
  • 弟弟刺哥哥的菜刀（記者葉永騫翻攝）

    弟弟刺哥哥的菜刀（記者葉永騫翻攝）

  • 酒後衝突被砍傷的哥哥在醫院救治（記者葉永騫攝）

    酒後衝突被砍傷的哥哥在醫院救治（記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 殺人未遂 菜刀
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：兄弟枴杖、菜刀互打 弟依殺人未遂法辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.