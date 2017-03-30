不去幫派活動得繳缺席費 少年喝農藥自殺獲救

2017-03-30 13:13

〔記者湯世名／彰化報導〕缺席幫派活動竟被索討「缺席費」？彰化縣1名高中職中輟生，參加南投縣某陣頭時認識1名成員，對方見其內向，慫恿少年加入黑幫，但少年認為個性不合，消極參加黑幫活動，不料卻遭對方以少年缺席幫派活動為由索討金錢，2年多來共付出10多萬元「缺席費」，日前對方又要脅少年支付6萬元，少年因不堪負荷喝農藥自殺，所幸及時發現送醫急救，撿回一命，警方已展開調查。

這名少年已於本月27日出院返家休養，少年向上門製作筆錄的警方說，他的雙親本以務農為生，家中經濟情況不佳，父親日前中風，因此他輟學在家幫忙務農，但1名在陣頭活動中認識的友人，這2、3年來不斷以他缺席幫派活動名義索討金錢，共被對方拿走10多萬元，由於日前對方又要再拿6萬元，他已無力負擔，加上身心不堪負荷，因此才會喝農藥尋短。

該名少年先被送往南投縣草屯鎮佑民醫院急救，再傳送彰化市秀傳醫院，少年因喝下農藥巴拉刈，導致出現嘔吐、腹痛、哀號現象，經過緊急搶救，所幸只有喉嚨、食道受損，經過治療後已出院。

彰化警方指出，他們在得知此事後已主動介入調查，由於事發地在南投縣，若有必要將請南投縣警方協助偵辦，釐清少年想不開的真正原因，並揪出幕後的不法集團。

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