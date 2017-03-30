不去幫派活動得繳缺席費 少年喝農藥自殺獲救
2017-03-30 13:13
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者湯世名／彰化報導〕缺席幫派活動竟被索討「缺席費」？彰化縣1名高中職中輟生，參加南投縣某陣頭時認識1名成員，對方見其內向，慫恿少年加入黑幫，但少年認為個性不合，消極參加黑幫活動，不料卻遭對方以少年缺席幫派活動為由索討金錢，2年多來共付出10多萬元「缺席費」，日前對方又要脅少年支付6萬元，少年因不堪負荷喝農藥自殺，所幸及時發現送醫急救，撿回一命，警方已展開調查。
這名少年已於本月27日出院返家休養，少年向上門製作筆錄的警方說，他的雙親本以務農為生，家中經濟情況不佳，父親日前中風，因此他輟學在家幫忙務農，但1名在陣頭活動中認識的友人，這2、3年來不斷以他缺席幫派活動名義索討金錢，共被對方拿走10多萬元，由於日前對方又要再拿6萬元，他已無力負擔，加上身心不堪負荷，因此才會喝農藥尋短。
該名少年先被送往南投縣草屯鎮佑民醫院急救，再傳送彰化市秀傳醫院，少年因喝下農藥巴拉刈，導致出現嘔吐、腹痛、哀號現象，經過緊急搶救，所幸只有喉嚨、食道受損，經過治療後已出院。
彰化警方指出，他們在得知此事後已主動介入調查，由於事發地在南投縣，若有必要將請南投縣警方協助偵辦，釐清少年想不開的真正原因，並揪出幕後的不法集團。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 驚！50歲昔日艷星葉子楣 現在變成這樣
- 邁阿密網賽》大威狀態出色 8強擊倒世界球后柯珀
- 政院調整勞保費率上限至12％ 明年起調高0.5％
- 滅頂重傷 味全連三年虧損
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei at standstill over retirees’ protests
- 滅火器趕場日音樂祭 來不及洗澡
- 抗議年改團體串聯 與警爆發數波衝突
- 中職》月薪僅6萬 猿棄將怒飆生涯最速幫兄弟守勝
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 好消息！ 2月製造業燈號轉「綠燈」 3年來首顆
- 雲林提前慶祝兒童節 小朋友樂翻天
- 清明掃墓 啟動接駁公車
- 掃蕩機場黃牛 航警逮人扣車
- 不想浪費「第一次」…18歲嫩模初夜 7500萬成交
- 女星慘遭不斷性侵 生母不挺還譙「妳勾引他」
- 污染整治只完成1％ 中石化安順廠再吃60萬罰單
- 雲縣農會理監事會 3巨頭出爐
- 司改國是會議 法務部促催生「不法資產追償署」
- 單親族互助 台東泡菜媽幫了南投嬤
- 文山掩埋場悶燒 附近PM2.5飆高
- NBA》魏少轟57分 史上最高分大三元
- 森進一花蓮催票 想要longstay
- 藍營影片批爽租七期辦公 中市府稱扭曲
- 艾迪頓投韓有理? 海撈1520萬不過是末段班
- 用地、經費卡關 捷運南北線不做了
- 人妻全裸直播「好玩又賺錢」 老公配合演出
- 泰拒發簽證 呂秀蓮：南向政策要顧國人尊嚴
- 伊能靜暫捨愛女陪兒度假 只因擔心小哈利...
- 韓職好賺！ 本土球員年收377萬 中職兩倍多
- 史上最糗AV現場！男優高潮噴射 罕見災難全場笑翻
- 公告地價飆漲 地上權住宅爆退戶潮、告政府
- 女生做愛會注重這些！ 貼心伴侶的你要懂...
- 日智庫報告稱一中一台 中國跳腳
- 校園徵才 三總73K搶人補護理荒
- 108學年起 學測1科鴨蛋也能上大學
- NBA》首節落後22分 勇士照樣逆轉馬刺收下9連勝
- 郭書瑤大方勾小鮮肉 蔡凡熙媽媽電話關切
- 管制振動新公害 市府向日取經
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不去幫派活動得繳缺席費 少年喝農藥自殺獲救
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分