司改國是會議》法務部籲增棄保潛逃罪、干擾證人罪
〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議今召開第3組分組討論，會中討論修法新增「妨害司法公正罪」，法務部提出報告，建議新增「棄保潛逃罪」、「不實陳述罪」、「妨害刑事調查、干擾證人及報復檢舉人、證人罪」、「違背依法所發保全權利命令罪」，並修正刑法「湮滅刑事證據」罪，將範圍從原本的「湮滅他人刑事證據」修正擴充為「自己的刑事證據」。
法務部指出，近年犯罪趨於集團分工及組織化，越來越多關於大財團的環保、食安、財金、貪瀆及各種白領新興犯罪，集團掌控不法事證，一旦東窗事發，不只立即滅證，還盡可能用任何手段，例如不實陳述、騷擾或以強暴、脅迫、恐嚇、賄賂、詐騙、不法關說執法人員、證人、鑑定人、通譯、舉發人或家庭成員、湮滅證據、藐視法庭、訴訟目的外不當使用訴訟資料等，全力妨礙司法偵審，使院、檢證據取得困難，難以發現真實，正義難以伸張，進而使人民懷疑司法偵、審結果，加深對司法的不信任。
法務部認為對於新興的集團犯罪，模糊合法防禦與妨害司法的界線，誤導與欺騙司法機關，有必要修法新增「妨害司法公正罪」，來規範被告與持有證據的人，美國法律也有的「不實陳述罪」、「藐視法庭罪」、「妨害刑事調查罪」、「干擾證人罪」、「銷毀隱匿證據罪」，可做為修法參考。
法務部並公布去年9月做的民調，發出350分問卷，有效回收200份，結果顯示89%受訪者同意立法處罰「虛假口頭或書面陳述行為」，87%同意立法處罰「藐視法庭行為」，高達96%同意立法加重處罰「涉案人以暴力、恐嚇、威脅、騷擾、不法勸說或詐欺手段來干擾、報復證人或辦案人員或其家庭成員的行為」，92%同意立法處罰「涉案人銷毀、隱匿證據之行為」。
法務部結論指出，建議增訂「違背依法所發保全權利命令罪」、「棄保潛逃罪」、「不實陳述罪」、「妨害刑事調查、干擾證人及報復檢舉人、證人」罪；修正刑法湮滅刑事證據罪，將處罰範圍從「湮滅他人刑事證據」修正擴充至「自己的刑事證據」；修正刑法偽證罪，確立被告放棄緘默權而應訊時的證人身分，並增列以被告為犯罪主體。
特別的是，法務部同一份民調還有一題，90%受訪者同意立法處罰「影印訴訟資料給媒體、大眾或特定人之行為」，但近期引發篏制、妨害新聞自由的爭議，因此法務部在今天的書面結論中，並未針對此部分提出修法建議。
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標題：司改國是會議》法務部籲增棄保潛逃罪、干擾證人罪
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