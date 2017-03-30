被野狗嚇到 寵物犬跳車釀車禍 飼主過失傷害起訴

2017-03-30 13:03

〔記者黃建華／高雄報導〕家住鳳山的吳姓男子去年9月間深夜騎機車外出，將愛犬放在機車踏板，不料，路旁野狗狂吠嚇得吳的狗跳下機車，造成張姓女騎士閃避不及撞上狗，人車倒地手腳受傷提告，高雄地檢署今將吳姓飼主依過失傷害罪起訴。

起訴內容指出，40歲的吳姓男子飼養一隻狗，去年9月29日深夜10點多騎機車外出，本應將愛犬以繩索或狗鍊拴住，並戴上口罩，控制其動向，但吳男卻僅將狗放在機車踏板坐墊，吳男騎車行經三誠街一處巷口時，吳男的狗遭路旁野狗驚嚇跳車狂奔，適有張姓女騎士騎車經過，閃避不及與吳男養的狗撞上，人車倒地，手腳多處挫傷。

張女向鳳山警分局報案提告，高雄地檢署認吳男身為飼主應善盡管理所養的狗之責任，造成張女車禍受傷有過失，依過失傷害罪將他起訴。