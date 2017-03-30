| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

被野狗嚇到 寵物犬跳車釀車禍 飼主過失傷害起訴

2017-03-30  13:03

〔記者黃建華／高雄報導〕家住鳳山的吳姓男子去年9月間深夜騎機車外出，將愛犬放在機車踏板，不料，路旁野狗狂吠嚇得吳的狗跳下機車，造成張姓女騎士閃避不及撞上狗，人車倒地手腳受傷提告，高雄地檢署今將吳姓飼主依過失傷害罪起訴。

起訴內容指出，40歲的吳姓男子飼養一隻狗，去年9月29日深夜10點多騎機車外出，本應將愛犬以繩索或狗鍊拴住，並戴上口罩，控制其動向，但吳男卻僅將狗放在機車踏板坐墊，吳男騎車行經三誠街一處巷口時，吳男的狗遭路旁野狗驚嚇跳車狂奔，適有張姓女騎士騎車經過，閃避不及與吳男養的狗撞上，人車倒地，手腳多處挫傷。

張女向鳳山警分局報案提告，高雄地檢署認吳男身為飼主應善盡管理所養的狗之責任，造成張女車禍受傷有過失，依過失傷害罪將他起訴。

廣告
  • 示意圖。（資料照）

    示意圖。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寵物犬 車禍 過失傷害 野狗
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：被野狗嚇到 寵物犬跳車釀車禍 飼主過失傷害起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.