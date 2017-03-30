小三稱「我是狐狸精」調情 妻勝訴獲賠定讞

2017-03-30 12:49

〔記者楊國文／台北報導〕林姓建築師事務所設計師新婚不久，被妻子發現和黃姓女設計師同事搞外遇，黃女還自稱是「狐狸精」對丈夫調情，先嬌羞問「你想要我什麼？為何習慣性將手放在我胸部上？」林男則曖昧回稱「我要妳的人」，讓林妻氣得火冒三丈，控告黃女求償；高等法院認定黃女和林男有不正當交往，判她應賠林妻20萬元確定。

不到30歲、身材玲瓏有致的林妻，在銀行任職，她具狀指出，和丈夫林男101年10月結婚，103年3月在臥房隨手查看林男手機，驚見黃女和林男在LINE中打情罵俏，黃女不僅笑說她是「狐狸精」，還互相提到「要想我哦」、「想你」、「好想抱妳、明天要，後天也要（抱）」等曖昧的話。

林妻說，她連夜查看林男轎車內行車紀錄器光碟對話內容，讓她大吃一驚，包括黃女主動表示「我喜歡牽你的手」，林男進一步表示「我在公司好抱妳．．還想吻妳」、「妳讓人有想像空間」等話，此外，2人也討論到要不要上床，林男安撫黃女說，即使有了小孩，仍會對黃女很好很好，顯示林男已有外遇。

林妻氣得逼問林男，林男坦承從102年10月起開始和黃女交往，林妻忍不住飆罵林男，泣訴指102年10月時她剛生下女兒，在坐月子，林男太沒有良心，堅持對黃女提出民事求償，並和林男分居。

黃女庭訊辯稱，雖和林男交往，但兩人未通姦，且林妻要求和她見面時，她已道歉，並和林男斷絕往來，從此以後即保持單純同事關係，林男夫婦後來分居一事和她無關。不過，林妻質疑黃女和林男仍繼續交往。

高等法院認定，林男和黃女有不正當的親暱交往，已侵害林妻的配偶權益，判黃女應賠償20萬元確定。林妻已和林男離婚。