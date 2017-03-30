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洩漏急救個資給葬儀業者 消防員保證不再犯獲緩起訴

2017-03-30  12:32

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市有葬儀業者為搶生意，腦筋動到消防局救護人員頭上，利用和黃姓消防員到旗津吃海鮮餐敘時，希望黃男提供第一手急救無效的死者個資，黃一時失慮，涉嫌洩漏3件個資，遭廉政署查獲送辦；黃男向雄檢檢察官「保證不再犯」，近日獲檢方「緩起訴」，但須寫悔過書，並向公庫支付3萬元。

檢方指出，高雄市消防局楠梓分隊黃姓消防隊員（48歲），因出勤救護任務認識柯姓女禮儀業者，再經由柯女介紹認識林姓葬儀業者，3人在104年間於旗津聚餐時，柯女希望黃男能提供消防局危急救護個案個資，俾利業者招攬喪葬生意。

黃姓消防員明知救護紀錄表登載的資料屬公務機密且屬個人隱私，不得洩漏，但黃仍利用輪值備勤時，在值班台取得的危急救護個資，於同年10月6日、8日打電話給柯女，告知2起危急救護個案將送往楠梓區「健仁醫院」，同年月14日再電話通知某危急個案位於楠梓區高峰街住址等訊息，供柯女前往醫院或危急個案住處接洽喪家招攬生意。

案經廉政署查獲，將黃男以洩漏非國防以外秘密、瀆職罪移送高雄地檢署，黃男在檢方偵查時坦承犯行，但保證不再犯，檢方因此諭知緩起訴一年，須寫悔過書、交付公庫3萬元。

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