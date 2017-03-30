洩漏急救個資給葬儀業者 消防員保證不再犯獲緩起訴
2017-03-30 12:32
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市有葬儀業者為搶生意，腦筋動到消防局救護人員頭上，利用和黃姓消防員到旗津吃海鮮餐敘時，希望黃男提供第一手急救無效的死者個資，黃一時失慮，涉嫌洩漏3件個資，遭廉政署查獲送辦；黃男向雄檢檢察官「保證不再犯」，近日獲檢方「緩起訴」，但須寫悔過書，並向公庫支付3萬元。
檢方指出，高雄市消防局楠梓分隊黃姓消防隊員（48歲），因出勤救護任務認識柯姓女禮儀業者，再經由柯女介紹認識林姓葬儀業者，3人在104年間於旗津聚餐時，柯女希望黃男能提供消防局危急救護個案個資，俾利業者招攬喪葬生意。
黃姓消防員明知救護紀錄表登載的資料屬公務機密且屬個人隱私，不得洩漏，但黃仍利用輪值備勤時，在值班台取得的危急救護個資，於同年10月6日、8日打電話給柯女，告知2起危急救護個案將送往楠梓區「健仁醫院」，同年月14日再電話通知某危急個案位於楠梓區高峰街住址等訊息，供柯女前往醫院或危急個案住處接洽喪家招攬生意。
案經廉政署查獲，將黃男以洩漏非國防以外秘密、瀆職罪移送高雄地檢署，黃男在檢方偵查時坦承犯行，但保證不再犯，檢方因此諭知緩起訴一年，須寫悔過書、交付公庫3萬元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 驚！50歲昔日艷星葉子楣 現在變成這樣
- 邁阿密網賽》大威狀態出色 8強擊倒世界球后柯珀
- 政院調整勞保費率上限至12％ 明年起調高0.5％
- 滅頂重傷 味全連三年虧損
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei at standstill over retirees’ protests
- 滅火器趕場日音樂祭 來不及洗澡
- 抗議年改團體串聯 與警爆發數波衝突
- 中職》月薪僅6萬 猿棄將怒飆生涯最速幫兄弟守勝
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 好消息！ 2月製造業燈號轉「綠燈」 3年來首顆
- 雲林提前慶祝兒童節 小朋友樂翻天
- 清明掃墓 啟動接駁公車
- 掃蕩機場黃牛 航警逮人扣車
- 不想浪費「第一次」…18歲嫩模初夜 7500萬成交
- 女星慘遭不斷性侵 生母不挺還譙「妳勾引他」
- 污染整治只完成1％ 中石化安順廠再吃60萬罰單
- 雲縣農會理監事會 3巨頭出爐
- 司改國是會議 法務部促催生「不法資產追償署」
- 單親族互助 台東泡菜媽幫了南投嬤
- 文山掩埋場悶燒 附近PM2.5飆高
- NBA》魏少轟57分 史上最高分大三元
- 森進一花蓮催票 想要longstay
- 藍營影片批爽租七期辦公 中市府稱扭曲
- 艾迪頓投韓有理? 海撈1520萬不過是末段班
- 用地、經費卡關 捷運南北線不做了
- 人妻全裸直播「好玩又賺錢」 老公配合演出
- 泰拒發簽證 呂秀蓮：南向政策要顧國人尊嚴
- 伊能靜暫捨愛女陪兒度假 只因擔心小哈利...
- 韓職好賺！ 本土球員年收377萬 中職兩倍多
- 史上最糗AV現場！男優高潮噴射 罕見災難全場笑翻
- 公告地價飆漲 地上權住宅爆退戶潮、告政府
- 女生做愛會注重這些！ 貼心伴侶的你要懂...
- 日智庫報告稱一中一台 中國跳腳
- 校園徵才 三總73K搶人補護理荒
- 108學年起 學測1科鴨蛋也能上大學
- NBA》首節落後22分 勇士照樣逆轉馬刺收下9連勝
- 郭書瑤大方勾小鮮肉 蔡凡熙媽媽電話關切
- 管制振動新公害 市府向日取經
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：洩漏急救個資給葬儀業者 消防員保證不再犯獲緩起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分