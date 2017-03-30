涉刺死運將 他供稱：長期遭騷擾精神耗弱
2017-03-30 12:29
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市蔡姓男子不滿汪姓運將長期騷擾女兒，今凌晨近6點時，在光華二路住處巷口遇到汪男開車來等他女兒，雙方發生爭執，蔡男憤而持28公分的尖刀，猛刺汪男胸、左腹及左手共4刀，其中一刀刺中心臟，汪男倒坐在駕駛座送醫不治。
命案發生在高雄市苓雅區光華二路某巷口，60歲蔡姓男子是唐榮公司退休員工，育有2女1男，他33歲女兒一年多前搭乘計程車上班認識47歲汪姓運將，據鄰居表示，2人曾短暫交往後，蔡女想要分手，但汪男卻窮追不捨。
警方表示，一年多來，汪男經常寄送禮物或在蔡家門縫塞紙條，甚至凌晨到蔡家巷口站崗，希望挽回蔡女的感情，但不為蔡女接受，蔡女在夜店上班，經常凌晨4點多下班，汪男今凌晨5點開著計程車又到蔡家巷口站崗要等蔡女下班。
沒想到汪男未遇到蔡女，反而被蔡父撞見，汪、蔡兩人在巷口發生爭執，蔡父憤而持刀欲教訓汪男，汪開著計程車欲離開，車子的左前方不慎擦撞路旁的汽車，蔡父一氣之下持尖刀朝汪男猛刺4刀，包括胸部2刀、左腹及左手各1刀，其中一刀刺中心臟，汪男倒坐在駕駛座上，送醫不治，拉扯中蔡男的左手腕也割傷。
警方獲報在現場拉起警戒線，並將蔡男送醫，蔡男氣憤表示，長期遭汪男騷擾，造成他與女兒都精神耗弱必須求醫，全案依殺人罪嫌將蔡男送辦。
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