慣竊性侵八月孕婦一審竟免訴 高院今改重判
〔記者楊國文／台北報導〕靠歹徒精液DNA，警查獲19年前的懸案！70歲慣竊沈朝榮被控85年7月、12月間深夜破壞後陽台鐵窗的手法，在台北市先性侵1名懷有8個月身孕的女屋主並強制猥褻僅11歲、5歲的小姊妹花，北市警方靠刑事局比對出沈的精液DNA，去年將沈逮獲，一審卻以超過追訴期判沈全部免訴。高等法院比較新舊法規定，認定沈涉性侵孕婦仍未超過20年追訴權時效，今改判沈8年徒刑，至於沈涉強制猥褻小姊妹花部份，因適用舊法，已超過10年追訴期，仍判免訴。可上訴。
沈嫌性侵等惡行雖然獲改判8年重刑，但對被害人來說，傷害已一輩子揮之不去，法院也認定沈是行竊後，利用被害的少婦擔心自己和腹中胎兒遭受危險而不能抗拒，將她性侵得逞。
被性侵的少婦年僅30歲，是未婚懷孕，此案已造成她身心受創，影響家庭生活，她出庭泣訴「後來我沒有跟未婚夫結婚，跟這件事（指遭性侵）有關。我當時心理是認為很氣未婚夫沒有在身邊，才導致這件事發生」、「案發後，我有一陣子時常做惡夢，半夜都會驚醒」、「我因為這件事沒辦法結婚，小孩是我一個人養大，工作也是很不順利，一直有陰影，希望法院重判他」。
判決指出，85年7月27日清晨4時許，現年70歲的沈朝榮破壞後陽台鐵窗侵入北市民生東路五段某公寓大樓2樓，見懷孕8個月的30歲女屋主獨自在家，竟予以性侵，還搜刮港幣8000元與美金、外幣。
同年12月19日清晨4點半，沈男仍以破壞後陽台鐵窗手法，侵入北市南京東路五段某公寓大樓2樓，先搜刮2300多元，發現屋主夫妻正在熟睡，進入另個房間強制猥褻就讀國小五年級、幼稚園的11歲、5歲姊妹花。當年警方發現2案歹徒遺留的精液DNA相同，但指紋比對無所獲。
去年1月底，刑事局針對重大刑案重新比對鑑定，比對出性侵嫌犯跟89年因竊盜案落網的沈男相符，將他逮獲。據指出，被強制猥褻的被害姊妹花生活正常，姊姊已移民澳洲，妹妹是空姐。
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標題：慣竊性侵八月孕婦一審竟免訴 高院今改重判
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