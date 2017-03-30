司法會議》移審後檢方得聲請羈押 法務部力推
2017-03-30 12:06
司改國是會議第五組檢討防逃機制，法務部力推檢方得於審理階段聲請羈押。圖為第五組召集人梁永煌（左）、會議副執行秘書林峯正（右）。（記者黃欣柏攝）
〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第五組今除聚焦檢討反貪腐法制外，也針對防逃、追錢等現行制度提出檢討方案，對於民眾關心的防逃制度問題，除分組委員提出看法外，司法院及法務部也分別提出報告，其中法務部拋出「審判階段檢察官得聲請羈押」方案，盼未來案件移審後檢方仍有羈押聲請權。
法務部指出，現行刑事訴訟法僅規定檢察官得於偵查中聲請法院羈押被告，卻沒有明文提到檢方可否於起訴後的審判階段聲請羈押，目前實務上多認為檢方在移審後即不再有羈押聲請權，縱使聲請也只是在於促使法院依職權發動羈押，甚至司法院在其所頒定的「法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項」中，也明文規定檢察官僅於偵查中得聲請羈押，審判中無聲請權，應以聲請不合法予以駁回。
法務部認為，檢察官身為犯罪追訴主體，應在整個訴訟程序中都有聲請羈押的權限，不應以「偵查中歸檢察官，審理中歸法官」的二分論來切割；此外目前法院因認定檢察官在審理中聲請羈押不合法，甚至連裁定駁回都不必，也造成檢方無從提起救濟的問題；除審理期間可聲請羈押，法務部也建議，未來應要求被告有到庭聆判之義務，如為重罪判決，即可予當庭羈押，避免被告得知被判重刑後逃亡。
對於此項議題，司法院也同意研擬要求被告應到庭聆判，並於被告被判重罪時直接啟動羈押審查程序，但應慎重為之，先以羈押以外的其他替代方法為前提，例如以科技設備監控、實施居家監禁、要求被告交付護照或旅行文件、斷絕被告逃亡資金來源等，此外檢察官也可在有相當理由認定被告有逃亡之虞時，逕行予以拘提或限制出境、出海。
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