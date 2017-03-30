破一銀盜領案成全球首例 各國檢察署向北檢取經
圖為「全球檢察官防制電子犯罪網絡」月刊（簡稱，GPEN）登出北檢破獲一銀盜領案的網頁。（記者項程鎮翻攝檢察官協會新聞稿）
〔記者項程鎮／台北報導〕檢警去年聯手破獲一銀盜領案，為全球首件破獲類似案件，「全球檢察官防制電子犯罪網絡」（The Global Prosecutors E-Crime Network （GPEN））通訊月刊本月刊登相關訊息，下月將在南韓釜山舉行的國際檢察官協會第10屆亞太地區會議，還將邀請台北地檢署檢察官張安箴專題報告偵辦過程，和全球檢察官分享辦案經驗。
檢察官協會上午發布新聞稿如下：
「我國檢察官辦案實力深受國際矚目」：第一銀行盜領案在去年7月間發生，震驚社會，在台北地檢署指揮警調通力追查下，於短短2個月時間，漂亮破案，緝得嫌犯並有效追訴，且追回93%之贓款，更是國際間類此案件破案之首例，引起國際矚目，紛紛來函邀請指教偵辦方法。
為此，國際檢察官協會第十屆亞太地區會議於今年4月於韓國釜山舉行時，特別邀請中華民國檢察官協會指派台北地檢署張安箴檢察官專題報告第一銀行盜領案之偵辦過程，以分享辦案經驗予全球檢察官。另國際檢察官協會還於今年3月， 在「全球檢察官防制電子犯罪網絡」（The Global Prosecutors E-Crime Network （GPEN））之通訊月刊（Newsletter Issue 42 –March 2017），刊登臺灣臺北地方法院檢察署（下稱北檢）於105年9月成功起訴第一銀行遭跨國駭客集團盜領新臺幣八千餘萬元案件。由於該網絡係為協助所有國家解決檢察官面對高科技犯罪之追訴問題及實務挑戰，以建立一個安全可靠的網路環境而設。此文章的專題刊登，更證明我國檢察官辦案實力已深受國際重視。
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標題：破一銀盜領案成全球首例 各國檢察署向北檢取經
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