讀「孫子兵法」不知作者是誰 詐騙車手頭栽了

警方起出大批贓款、武士刀及玩具槍（記者余衡翻攝）

2017-03-30 12:08

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警方日前接獲鄧姓婦人報案，指自己遭電話詐騙痛失50萬，警方獲報後立即調閱監視器偵辦，一路沿車手影像追到桃園地區，循線破獲以20歲男子陳柏瑞為首的車手集團，員警納悶屋內為何有1本「孫子兵法」，陳男辯稱平時自學兵法但卻答不出作者是誰，警方起疑仔細檢查，發現兵書竟然是藏有與集團上游聯絡的手機，當場戳破謊言。

警方調查，鄧婦本月24日接獲詐騙集團來電，指兒子遭綁架需付50萬才肯放人，鄧婦焦急領錢至新北高工旁交付給25歲楊姓車手，回家後赫見兒子平安在家，才驚覺自己遭到詐騙。

警方獲報後調閱周邊監視器，28日循線追至桃園一間速食店埋伏，果然逮捕剛從台北市石牌地區取款完，返回桃園正要換機車離開的楊男，當場起出現金115萬元，楊男坦承擔任車手並向警方供出集團據點。

員警在據點外守候，不時聞到陣陣拉K臭味，破門而入果然當場破獲以陳男為首的6人，正在開毒品慶功趴，除起出K他命7.8公克、安非他命16公克外，還發現6把武士刀及2把玩具槍，警方另在抽屜內發現50多萬詐騙款項及1本「孫子兵法」，正納悶為何收藏此書，陳男辯稱因興趣自學兵法，但員警反問「知道作者是誰嗎？」陳男卻支吾其詞，警方起疑仔細研究該書，赫然發現竟然是一個書本外型的保險箱，裡面放著用來跟集團上游聯絡的手機，全案訊後將陳男等7人依詐欺、毒品及槍砲罪移送法辦。

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