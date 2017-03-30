他患有精神病犯案 母親這樣做為他減刑

2017-03-30 11:56

〔記者溫于德／台北報導〕阿強（化名）患有精神病，日前拾獲信用卡後，連續盜刷漫畫、面紙等物成功，後因被害人報警，阿強才被逮並遭送辦。阿強一審時被依侵占遺失物判罰金5000元，詐欺取財既遂、未遂兩部分則應合併執行拘役70日，得易科罰金；但二審法官考量被告被逮後始終承認犯行，且母親已匯還盜刷金額，並持續帶被告就醫且服藥中，遂予以減刑改判罰金3000元，拘役40日，得易科罰金4萬元，全案確定。

據了解，現年24歲的阿強先天罹有過動症、強迫症、竊盜癖、邊緣性智商等症狀，顯然無法辨識行為合法與否；去年2月7日下午，阿強拾獲一張信用卡後，先刷卡購買1本漫畫，再以同樣手法購入watsons超柔抽取式衛生紙2包，最後要刷卡買飲料時，因被害人已報失信用卡，導致他失敗、被捕送辦。

阿強在一審時承認犯行，被法院依法論罪；但被告母親不服，認為法官未審酌兒子患有精神障礙，提起上訴。

二審法官表示，阿強顯然因患有精神障礙兒導致自制力薄弱才犯錯，且犯後始終承認犯行，加上母親已匯還盜刷金額293元，並提出門診預約單、藥袋等，證明被告持續就醫並服藥中，認定被告已無再犯之虞，應予減刑。法官也說，阿強現由親屬照護病協助就醫診療，應可改善病症，因此沒必要施以監護，全案確定。