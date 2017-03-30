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公務機關洩13萬筆個資 若被求償達6800萬

2017-03-30  11:51

〔記者林彥彤／台北報導〕民眾辦護照、身分證等業務時，大多不疑有他地提供「個資」給公務機關，不過消基會今天踢爆，這些公務機關恐有帶頭洩漏民眾個資問題，統計受害筆數逾13萬筆，以每筆最低500元計算，倘遭求償至少達6800萬元之多。消基會呼籲，民眾如有發現疑似個資外洩，應主動請公務機關查明，並呼籲法務部應修法改善個資外洩問題。

消基會董事長游開雄指出，民眾向公務機關申請相關業務時，依法須提供個人資料才能申辦業務，但統計2016、2017年資料時發現，包含中華郵政「郵政商城」曾發生個資遭竊，造成消費者個資外洩1萬7000多筆、勞動部「台灣就業通」網站因被駭而外洩3.4萬筆個資、北市資訊局「薪資發放管理系統」也外洩高達7萬筆、外交部「出國登錄」系統被駭，再洩出1萬5000多筆民眾個資等。

游開雄說，一般民間機關若有個資外洩還有「行政法」可監督約束，但公務機關的個資外洩卻無法可管，上述公務機關事發後也僅以「加強網路管理」給民眾交代，因民眾沒有主動追查，而依「個資法」受害人可向法院申請賠償金額最低500元、核計超過13萬筆共6800萬元賠償，等於無人求償。

游開雄建議，民眾若認為自己的個資恐外洩，可以主動向公務機關發函要求確認，若確認個資遭外洩屬實時，可依法要求賠償最低500元，或是諮詢消基會等。消基會也呼籲，行政機關應研議修正「個資法」，法務部應將資安問題納入「民生犯罪計畫」中執行，以改善個資外洩問題。

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  • 消基會踢爆，公務機關恐有帶頭洩漏民眾個資問題，統計受害比數多達13萬筆，倘遭求償，至少達6800萬元之多。（記者林彥彤攝）

    消基會踢爆，公務機關恐有帶頭洩漏民眾個資問題，統計受害比數多達13萬筆，倘遭求償，至少達6800萬元之多。（記者林彥彤攝）

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