| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

一堆馬路三寶造成機車騎士命喪輪下

2017-03-30  11:24

［記者楊政郡／台中報導］邱姓公車司機，停靠路邊讓乘客上下車，一台小客車「並排停車」擋在他的前方，乘客上車結束後，邱某起步「急切入」內車道，正好楊姓女機車騎士也想從大客車左方超車，此時大客車急切過來，車頭控制不住滑倒，人車鑽進大客車車底，頭顱破裂當場死亡（一屍兩命），檢方今天起訴邱某及小客車駕駛，認定包括死者都各有輕重不等的過失。

起訴書指出，此案經台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，認定邱姓大客車司機起步「急切入」內車道，未注意後方直行車、未禮讓直行車先行，是肇事主因。而死者楊姓騎士從內車道超車，未注意車前狀況，未能及時安全煞車，是肇事次因。而小客車並排停車，也是肇事次因。

起訴書指出，105年7月才開始受雇統聯公司駕駛大客車的邱某，同年8月11日上午駕大客車，沿南屯區大墩路由南往北行駛，沿途公車站牌停靠讓乘客上下車，就在該路段690號前公車站牌停靠後，乘客也上下車結束，要起步卻遇到前有尤姓女子駕駛自小客車，並排停車擋在他前面。

邱某直覺反應左切，要閃過自小客車，因大客車車身長，必須急切左轉，車頭幾乎整個斜到內車道，他才能順利閃過自小客車。

不過正巧，後方楊姓機車騎士看大客車擋在前，一個左切進入內車道，想要迅速從大客車左方超車，大客車龐然大物也急切進入內車道，讓他煞車不及，人車滑進大客車底，被左後輪輾過，頭顱破裂當場死亡。而事發後尤女與死者家屬達成和解。

廣告
  • 消防隊員救護，示意圖。（記者楊政郡翻攝）

    消防隊員救護，示意圖。（記者楊政郡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 慘死 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：一堆馬路三寶造成機車騎士命喪輪下


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.