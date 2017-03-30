一堆馬路三寶造成機車騎士命喪輪下
2017-03-30 11:24
［記者楊政郡／台中報導］邱姓公車司機，停靠路邊讓乘客上下車，一台小客車「並排停車」擋在他的前方，乘客上車結束後，邱某起步「急切入」內車道，正好楊姓女機車騎士也想從大客車左方超車，此時大客車急切過來，車頭控制不住滑倒，人車鑽進大客車車底，頭顱破裂當場死亡（一屍兩命），檢方今天起訴邱某及小客車駕駛，認定包括死者都各有輕重不等的過失。
起訴書指出，此案經台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，認定邱姓大客車司機起步「急切入」內車道，未注意後方直行車、未禮讓直行車先行，是肇事主因。而死者楊姓騎士從內車道超車，未注意車前狀況，未能及時安全煞車，是肇事次因。而小客車並排停車，也是肇事次因。
起訴書指出，105年7月才開始受雇統聯公司駕駛大客車的邱某，同年8月11日上午駕大客車，沿南屯區大墩路由南往北行駛，沿途公車站牌停靠讓乘客上下車，就在該路段690號前公車站牌停靠後，乘客也上下車結束，要起步卻遇到前有尤姓女子駕駛自小客車，並排停車擋在他前面。
邱某直覺反應左切，要閃過自小客車，因大客車車身長，必須急切左轉，車頭幾乎整個斜到內車道，他才能順利閃過自小客車。
不過正巧，後方楊姓機車騎士看大客車擋在前，一個左切進入內車道，想要迅速從大客車左方超車，大客車龐然大物也急切進入內車道，讓他煞車不及，人車滑進大客車底，被左後輪輾過，頭顱破裂當場死亡。而事發後尤女與死者家屬達成和解。
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