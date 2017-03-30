毒品丟丟丟！警追車開5槍沿路撿15包毒
2017-03-30 11:12
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市板橋分局板橋所員警今凌晨0時許巡邏時，發現一輛黑色小客車形跡可疑，上前盤查時黑車暴衝逃離，更在多車的路口衝撞員警，造成警用機車倒地，警方朝車開5槍，最後在台65線南下路段成功攔截，車上23歲陳姓駕駛及一名短裙辣妹等人才乖乖下車就逮，奇怪的是車上並無違法物品，經過連夜搜查，才發現15包毒品早就沿路丟光光！
警方調查，車上陳姓駕駛、21歲短裙辣妹陳女及21歲鍾男皆有多項毒品前科，當時帶著安非他命7包共計毛重65.4公克、K他命8包共計毛重7.7公克，疑似準備去開趴，不料遇到警方臨檢，嚇得急忙開車竄逃，更在逃命過程中將毒品沿路丟棄，企毒規避刑責。
警方沿路追逐，並開了5槍成功攔阻陳嫌，陳嫌被逮後供稱以為自己遭通緝，因此規避稽查，才會逃跑，警方當時並未在車上尋獲毒品，但見陳嫌態度詭異，因此來回搜索陳嫌逃逸路段，果真在台65線9.3K起至9.6K處，起獲15包毒品，訊後將3人依妨害公務、毒品危害防制條例罪嫌送辦。
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