| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

嫌犯借提取槍墜谷疑雲 傳尋獲疑似嫌犯遺體

關刀山地勢險峻，由於黃嫌在該處當過山老鼠熟諳地形，警方一度遭懷疑讓嫌犯脫逃。（記者陳鳳麗翻攝）

2017-03-30  11:25

〔即時新聞／綜合報導〕今年2月刑事局中部打擊犯罪中心借提毒販黃俊傑到南投山區取槍，卻發生山路濕滑導致黃嫌墜谷失蹤，引發究竟是意外失足或預謀逃脫的疑慮，今（30日）在該處峭壁驚見一男屍，疑為墜谷失蹤的黃嫌，警方已趕往現場查驗身分。

根據《聯合新聞網》報導，上月警方借提到南投山區取槍的毒販黃俊傑，不慎墜谷失蹤，當時多日搜尋仍未發現，一度懷疑是警方失手讓嫌犯逃脫，不過今日傳出在黃男滑落山谷下方的峭壁處發現一具男屍，疑似為失蹤月餘的黃嫌，刑事局人員已趕往現場，等男屍需吊掛到平地後確認身分。

2月23日中午，警方借提服刑中毒販黃俊傑到南投埔里山區取槍，黃嫌卻在途中滑落山谷失去蹤影，引起究竟是失足意外或警方大意讓嫌犯預謀脫逃的疑慮，中打為此召開記者記者會澄清案情，並公布通聯記錄自清。

廣告
  • 當時警方採前後包夾黃嫌（白衣者）移動。（記者許國楨翻攝）

    當時警方採前後包夾黃嫌（白衣者）移動。（記者許國楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中打 嫌犯脫逃 毒販 關刀山
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：嫌犯借提取槍墜谷疑雲 傳尋獲疑似嫌犯遺體


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.