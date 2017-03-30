嫌犯借提取槍墜谷疑雲 傳尋獲疑似嫌犯遺體

關刀山地勢險峻，由於黃嫌在該處當過山老鼠熟諳地形，警方一度遭懷疑讓嫌犯脫逃。（記者陳鳳麗翻攝）

2017-03-30 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕今年2月刑事局中部打擊犯罪中心借提毒販黃俊傑到南投山區取槍，卻發生山路濕滑導致黃嫌墜谷失蹤，引發究竟是意外失足或預謀逃脫的疑慮，今（30日）在該處峭壁驚見一男屍，疑為墜谷失蹤的黃嫌，警方已趕往現場查驗身分。

根據《聯合新聞網》報導，上月警方借提到南投山區取槍的毒販黃俊傑，不慎墜谷失蹤，當時多日搜尋仍未發現，一度懷疑是警方失手讓嫌犯逃脫，不過今日傳出在黃男滑落山谷下方的峭壁處發現一具男屍，疑似為失蹤月餘的黃嫌，刑事局人員已趕往現場，等男屍需吊掛到平地後確認身分。

2月23日中午，警方借提服刑中毒販黃俊傑到南投埔里山區取槍，黃嫌卻在途中滑落山谷失去蹤影，引起究竟是失足意外或警方大意讓嫌犯預謀脫逃的疑慮，中打為此召開記者記者會澄清案情，並公布通聯記錄自清。