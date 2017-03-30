反貪腐怎麼做？ 法務部提議5大改革方向
〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第五組今天召開第3次分組會議，議題聚焦反貪腐法制，其中法務部報告指出，從98年7月實施「國家廉政建設行動方案」至去年底，貪瀆案件定罪率僅72.11%，同期間的所有刑事案件定罪率卻有96.1%，是各界應予重視之課題，此外除公部門外，私人企業近年更是弊案迭起，相關法律有通盤檢討之必要。
法務部對此提出5大建議，首先即是制定「揭弊者保護專法」。法務部指出，目前包括英國、加拿大、紐西蘭、日本、韓國、法國等都立有專法保護揭弊者，德國則是直接在憲法內對通報者做相關保護，可見對揭弊者的保護已是國際潮流，台灣現行法制以《證人保護法》為主，但保護的範圍跟啟動時間點均有明顯限制。
其次法務部認為，現行法制對於私部門賄賂行為的規範有待完備，經邀請學者及實務界討論具體規範條文，最後結論是推動增訂法條，將「法人或公開發行公司為商業行為時，意圖為自己或他人之不正利益，要求、期約或收受（或提供）賄賂，而以不正方法提供（或獲取）他人不公平優惠者」列為刑事犯罪。
第3個方向是「增訂影響力交易條款」，法務部指出，目前法院多是採「法定職權說」，因此有些單位的上級長官利用職權驅使公務員違法，最後仍因構成要件不符而獲無罪判決，未來應增訂條款規範公務員利用實質影響力收賄的漏洞。
第4個方向則與圖利罪的修正有關，有別於司法院提議將圖利罪除罪化，法務部認為圖利罪適用機會不少，仍應予以保留，但其法定刑與罰金額度仍可通盤檢討。
最後，針對政風人員的職權行使規定，法務部認為目前政風機構採「雙首長制」，導致政風人員調查時如未獲首長支持，就無法順利推展工作，未來應確保廉政人員職權行使的獨立性。
法務部建議，此部分可分為短期與長期做法，短期部分是先研議修法，在《政風機構人員設置管理條例》中增訂條文，明訂政風人員執行行政調查時可本於超然獨立立場，不受干預；長期作法則是推動制定專法《廉政人員職權行使法》。
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