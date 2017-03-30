妙齡女不慎開門遭性侵 惡狼重判8年半
2017-03-30 11:10
〔記者項程鎮／台北報導〕台中黃姓男子酒後途經民宅大樓隨機按門鈴，妙齡女子小舒（化名）詢問時，黃男含糊回答「嗯」，小舒以為是隔壁阿嬤就開門，慘遭黃男進入以手指性侵，最高法院維持台中高分院見解，依強制性交最重判8年半定讞。
判決指出，從事粗工的黃男曾有酒駕前科，去年1月5日凌晨3點，酒後途經台中某大樓，見大門沒關，直接上樓隨機按門鈴，妙齡女子小舒（化名）隔門詢問是誰，黃男回答「嗯」，小舒以為是隔壁阿嬤有事求助就開門，黃男強推小舒進屋並脫下她的衣服，再把右手伸進小舒內褲，撫摸下體後，將無名指性侵得逞。
小舒被性侵時大聲呼救，鄰居發現黃男惡行連忙報警處理。
庭訊時，黃男否認性侵既遂，辯稱案發時酒醉導致行為失控，手指沒有伸進小舒體內，不過根據刑事警察局鑑定報告，黃男右手無名指驗出小舒的DNA，確認小舒遭黃男性侵。
台中高分院合議庭痛批黃男利用夜間被害人起床睡意朦朧、不慎開門的機會，犯下強制性交惡行，事後狡辯沒有悔意，也沒賠償被害人，依強制性交罪重判8年半，上訴後被最高法院駁回。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 性侵
社會‧本日最多瀏覽
- 「一斗米」老闆捲款上億 害老婦淪拾荒為生
- 運將站崗求愛 遭對方父親刺死
- 史上最大古柯鹼案起訴4人 主嫌求處無期徒刑
- 溯霧台哈尤溪迷途 警、消救出5人
- 司改會議》檢討反貪腐法制 司法院提「圖利罪除罪化」
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 大林健康趴趴走公車 長者愛
- 小檔案：八爪魚救援系統
- Galaxy S8登場 三星：重獲消費者信任的利器
- 〈台股青紅燈〉中國「被巴」概念股
- 為躲羈押命運 南韓前總統朴槿惠親自出庭應訊
- 單親族互助 台東泡菜媽幫了南投嬤
- 豬哥亮病榻催尾款 發行商為他破例…
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 不知錯過幾個億？五月天第一任鼓手現在是....
- 「寄念販賣所」商品 療癒寵物主人
- 指鄭永金涉貪 前竹縣長范振宗逆轉判無罪
- 英淫蕩男女打野砲 牆邊上演「壁咚」站立式性愛
- 女生做愛會注重這些！ 貼心伴侶的你要懂...
- 扁申請參加李元簇告別式 中監審議
- 日智庫報告提到 中國對台施壓力道將增強！
- 洪停開中常會 吳：真的身體不適？
- 輝山冰山一角 中國影子銀行風險劇增
- 大林老街溝臭 議員促建新式排水
- 監院黨產條例釋憲「漏列」案由 民進黨團︰想掩飾什麼？
- 無動力飛行場證 屏縣核發首張
- 中國鋁箔 美展開雙反調查
- 高捷公車雙向轉乘 四月十五日起悠遊卡添優惠
- 新北開寵物店要先筆試 5月上路
- 鹽酥雞攤會不會洗九層塔？ 攤販這樣說...
- 韓國瑜請辭獲准 果菜市場場租將漲5成
- 自由廣場》廢監察院
- 〈實現我的旅遊夢〉Run！跑出越南縱貫之旅
- 管制振動新公害 市府向日取經
- 自由廣場》中國這樣一個流氓國家
- 譁裕2016轉虧為盈 跨入汽車電子產業
- 錦榮4天5會Akemi 樹幹後做這檔事
- 林榮休憩區 轉型部落觀光
- 古蹟燒毀王遊戲 諷文資法沒路用
- 愛情長跑8年 孫耀威今年終結王老五
- 發票對了沒？1～2月開出17張千萬中獎發票
- 3/30重要財經新聞一覽
- 軍事迷有福了 新竹空軍基地11/25開放參觀
- 冬山老街3D彩繪 邀民眾巷弄尋寶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：妙齡女不慎開門遭性侵 惡狼重判8年半
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分