妙齡女不慎開門遭性侵 惡狼重判8年半

2017-03-30 11:10

〔記者項程鎮／台北報導〕台中黃姓男子酒後途經民宅大樓隨機按門鈴，妙齡女子小舒（化名）詢問時，黃男含糊回答「嗯」，小舒以為是隔壁阿嬤就開門，慘遭黃男進入以手指性侵，最高法院維持台中高分院見解，依強制性交最重判8年半定讞。

判決指出，從事粗工的黃男曾有酒駕前科，去年1月5日凌晨3點，酒後途經台中某大樓，見大門沒關，直接上樓隨機按門鈴，妙齡女子小舒（化名）隔門詢問是誰，黃男回答「嗯」，小舒以為是隔壁阿嬤有事求助就開門，黃男強推小舒進屋並脫下她的衣服，再把右手伸進小舒內褲，撫摸下體後，將無名指性侵得逞。

小舒被性侵時大聲呼救，鄰居發現黃男惡行連忙報警處理。

庭訊時，黃男否認性侵既遂，辯稱案發時酒醉導致行為失控，手指沒有伸進小舒體內，不過根據刑事警察局鑑定報告，黃男右手無名指驗出小舒的DNA，確認小舒遭黃男性侵。

台中高分院合議庭痛批黃男利用夜間被害人起床睡意朦朧、不慎開門的機會，犯下強制性交惡行，事後狡辯沒有悔意，也沒賠償被害人，依強制性交罪重判8年半，上訴後被最高法院駁回。