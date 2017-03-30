油漆電塔不慎觸電摔4樓 工人命危搶救中

2017-03-30 10:57

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區幸福高爾夫球場旁，今日上午9時許驚傳工安意外，42歲杜姓油漆工人，進行電塔油漆作業時，疑似觸電後失足從約4樓高摔下，警消獲報趕抵現場時發現杜男全身多處骨折，已無生命跡象，目前已送往林口長庚醫院搶救中，詳細事發過程警方已介入調查。