懷疑男友人偷錢 少女睡夢中遭砍殺驚逃
2017-03-30 10:54
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區今日上午驚傳砍人案！17歲李姓少年因遭15歲吳姓女友人懷疑偷錢，因而懷恨在心，昨晚趁著一行人到共同友人位於新莊的住家過夜時，持刀砍殺睡夢中的吳女，嚇得她驚醒逃竄，友人發現後也趕緊打電話報案，經查，吳女的右小腿、左膝蓋各有15公分刀傷，送醫後暫無生命危險。
李姓少年初步向警方供稱，因為不滿吳女懷疑他偷錢，還四處散播不實消息中傷他，一氣之下才會犯案，警方目前已將李姓少年帶回派出所偵辦，詳細案情仍待調查。
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