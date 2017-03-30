溯霧台哈尤溪迷途 警、消救出5人
2017-03-30 10:48
民眾溯霧台哈尤溪迷途，警方與消防人員平安尋獲。（圖由里港警分局提供）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕近日屏東山區午後常下起大雨，來自高雄市的5名溯溪客昨天（29日）沿屏東縣霧台鄉隘寮北溪上游，即哈尤溪往上溯溪，因溪水暴漲淹沒河床道路而迷途，里港警分局、霧台消防分隊與山青漏夜搜救，今天（30日）凌晨平安救出5人。
屏東縣里港警分局表示，霧台分駐所3月29日晚間10時，接獲趙姓女子報案，指稱其丈夫與友人共5人，29日早上10時結伴至霧台鄉隘寮北溪上游，即哈尤溪，從事溯溪活動，但尚未返家，電話也失聯。
駐所所長廖永敏立即指派警員廖建忠，並聯繫霧台消防分隊及山青等人一同前往救援，搜救行動歷經2個半小時，於3月30日凌晨1時30分將5名體力耗盡的溯溪客，安全引領回到安全地點。
溯溪客向警方表示，去年曾到此處溯溪，對道路還有印象，可能因為山區下起大雨，造成溪水暴漲淹沒河床道路，導致迷途走錯路。
哈尤溪以清澈溪水與野溪溫泉聞名，近年許多遊客慕名前往，警方呼籲，山區天氣變化快，加上地形複雜，民眾從事各種旅遊活動前，應詳盡蒐集相關資訊並熟悉地形者陪同，才能快樂出門，平安回家。
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