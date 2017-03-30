專業拯救不開心？基隆關查獲12240罐失身酒

基隆關查獲1萬2240罐失身酒。（記者林欣漢攝）

2017-03-30 10:53

〔記者林欣漢／基隆報導〕財政部關務署基隆關今天宣布破獲中國私運俗稱「失身酒」或「斷片酒」的FOUR LOKO（四洛克）酒品，每罐695毫升共1萬2240罐，粗估不法獲利近千萬元，失身酒為吸引人購買，分成西瓜、櫻桃等多種口味，還印上「專業拯救不開心」口號。

基隆關副關務長陳金標指出，國庫署去年11月25日已將FOUR LOKO酒列為全面禁止進口品項，該貨櫃是從深圳鹽田港以艙單申報方式來台，經送驗鑑定含有俗稱神仙水的「伽瑪羥基丁酸」（Gamma Hydroxybutyric Acid、Gammahydroxybutyrate, GHB）成分，只要喝半罐，就會產生噁心、嘔吐、頭痛、易醉、昏迷及喪失記憶等失能現象，嚴重時可能造成死亡。

基隆關聯合財政部政風處、海巡署中巡局苗栗及彰化查緝隊等單位緝獲此案，海巡署苗栗機動查緝隊副隊長柯育睿說，這批失身酒多利用FB社群媒體及LINE通訊軟體群組等管道銷售，並以蘋果、西瓜、葡萄、櫻桃等多種口味及「專業拯救不開心」口號，藉以吸引青少年購買，潛藏性侵、迷姦等大量不法案件產生的風險。

另外，關務署臺北關亦聯合保三總隊第一大隊及桃園市政府財政局等單位，同步查扣3300餘罐以空運快遞私運輸入的失身酒。陳金標呼籲廠商切勿以身試法，國人也應拒絕飲用來路不明酒品，若有發現不法走私請勇於檢舉，海關免費檢舉走私專線：0800-306306，海巡署檢舉專線：118。

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