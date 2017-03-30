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吸毒闖紅燈撞死人 機車男等著被關吧

2017-03-30  10:51

［記者楊政郡／台中報導］43歲蔡男在105年11月22日晚上吸食安毒，兩天後還在茫茫然，騎機車上路後，在中山路口與中央北路口闖紅燈，撞到也是提早（仍未轉綠燈）穿越行人穿越道的廖姓婦人致死，此罪最低判3年，最高可判10年。

起訴書指出，此機車撞死行人案，兩者都處於違規狀態，蔡男兩天前吸食安毒，仍在毒品藥性作用當中，判斷力下降，不顧往來人車安危，貿然闖紅燈且直接穿越行人穿越道（斑馬線）。

而廖姓婦人雖依規定走行人穿越道，但當時行人穿越道還是紅燈，尚未轉為綠燈，就急於過馬路，就在這1、2秒之間，就闖入道路範圍的斑馬線，直接就被蔡男機車撞擊，全身多處挫傷骨折、器官損傷，到院後因休克死亡。

而蔡男肇事後，留在現場符合自首，可是經驗尿發現他還有安毒殘留，經鑑定資料研判，蔡男仍處於安毒藥性作用當中，這是觸犯服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死罪，此罪處3年以上、10年以下有期徒刑。

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  • 男子騎機車闖越人行道撞死婦人，因驗尿發現他還有安毒殘留，觸犯服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死罪，此罪處3年以上、10年以下有期徒刑。示意圖，與內文無關。（資料照，記者楊政郡翻攝）

    男子騎機車闖越人行道撞死婦人，因驗尿發現他還有安毒殘留，觸犯服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死罪，此罪處3年以上、10年以下有期徒刑。示意圖，與內文無關。（資料照，記者楊政郡翻攝）

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