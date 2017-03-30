吸毒闖紅燈撞死人 機車男等著被關吧
2017-03-30 10:51
［記者楊政郡／台中報導］43歲蔡男在105年11月22日晚上吸食安毒，兩天後還在茫茫然，騎機車上路後，在中山路口與中央北路口闖紅燈，撞到也是提早（仍未轉綠燈）穿越行人穿越道的廖姓婦人致死，此罪最低判3年，最高可判10年。
起訴書指出，此機車撞死行人案，兩者都處於違規狀態，蔡男兩天前吸食安毒，仍在毒品藥性作用當中，判斷力下降，不顧往來人車安危，貿然闖紅燈且直接穿越行人穿越道（斑馬線）。
而廖姓婦人雖依規定走行人穿越道，但當時行人穿越道還是紅燈，尚未轉為綠燈，就急於過馬路，就在這1、2秒之間，就闖入道路範圍的斑馬線，直接就被蔡男機車撞擊，全身多處挫傷骨折、器官損傷，到院後因休克死亡。
而蔡男肇事後，留在現場符合自首，可是經驗尿發現他還有安毒殘留，經鑑定資料研判，蔡男仍處於安毒藥性作用當中，這是觸犯服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死罪，此罪處3年以上、10年以下有期徒刑。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 大林健康趴趴走公車 長者愛
- 小檔案：八爪魚救援系統
- Galaxy S8登場 三星：重獲消費者信任的利器
- 〈台股青紅燈〉中國「被巴」概念股
- 為躲羈押命運 南韓前總統朴槿惠親自出庭應訊
- 單親族互助 台東泡菜媽幫了南投嬤
- 豬哥亮病榻催尾款 發行商為他破例…
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 不知錯過幾個億？五月天第一任鼓手現在是....
- 「寄念販賣所」商品 療癒寵物主人
- 指鄭永金涉貪 前竹縣長范振宗逆轉判無罪
- 英淫蕩男女打野砲 牆邊上演「壁咚」站立式性愛
- 女生做愛會注重這些！ 貼心伴侶的你要懂...
- 扁申請參加李元簇告別式 中監審議
- 日智庫報告提到 中國對台施壓力道將增強！
- 洪停開中常會 吳：真的身體不適？
- 輝山冰山一角 中國影子銀行風險劇增
- 大林老街溝臭 議員促建新式排水
- 監院黨產條例釋憲「漏列」案由 民進黨團︰想掩飾什麼？
- 無動力飛行場證 屏縣核發首張
- 中國鋁箔 美展開雙反調查
- 高捷公車雙向轉乘 四月十五日起悠遊卡添優惠
- 新北開寵物店要先筆試 5月上路
- 鹽酥雞攤會不會洗九層塔？ 攤販這樣說...
- 韓國瑜請辭獲准 果菜市場場租將漲5成
- 自由廣場》廢監察院
- 〈實現我的旅遊夢〉Run！跑出越南縱貫之旅
- 管制振動新公害 市府向日取經
- 自由廣場》中國這樣一個流氓國家
- 譁裕2016轉虧為盈 跨入汽車電子產業
- 錦榮4天5會Akemi 樹幹後做這檔事
- 林榮休憩區 轉型部落觀光
- 古蹟燒毀王遊戲 諷文資法沒路用
- 愛情長跑8年 孫耀威今年終結王老五
- 發票對了沒？1～2月開出17張千萬中獎發票
- 3/30重要財經新聞一覽
- 軍事迷有福了 新竹空軍基地11/25開放參觀
- 冬山老街3D彩繪 邀民眾巷弄尋寶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：吸毒闖紅燈撞死人 機車男等著被關吧
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分