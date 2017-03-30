假結婚手法激似老鼠會，竹市專勤隊逮20人。（記者蔡彰盛翻攝）

2017-03-30 10:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕移民署新竹市專勤隊破獲以曾姓主嫌為首的非法仲介假結婚集團案件，經深入調查後發現案情極為複雜，集團成員不僅身兼仲介，甚至自己也是人頭配偶，一個牽一個仲介的方式，手法與老鼠會如出一轍。

幹員調查，其中2個仲介就是夫妻，老婆負責招攬中國同鄉，以同樣假結婚的方式來台從事坐枱陪酒工作，老公則負責以免費赴陸吃喝玩樂為號召，且事成後還能獲得人民幣3至4萬元，每月再領新台幣數千元零用金等優渥報酬，慫恿有毒品、竊盜前科或身負卡債的台灣人當人頭老公，新竹地檢署日前將7名非法仲介及13對假結婚對象依兩岸人民關係條例及刑法偽造文書罪嫌起訴。

新竹市專勤隊隊長李建雄表示，該隊同仁於面談時涉嫌人雙方說詞明顯不符，發現有重大瑕疵，甚至有中國配偶非法來台後卻獨居在外，彼此協議不能干涉對方私生活等情形，但為了要應付移民官的訪查，每個月要有同居一天的事實。

其中一名台籍配偶原以為有錢拿又可以抱得美人歸，頻頻以向警察自首假結婚為要脅，要求中國配偶陪同參加朋友飯局，以炫耀老婆姣好的身材及面貌，中國配偶不從因而衝突不斷，甚至揚言要找黑道大哥教訓人頭老公，讓台灣配偶心生畏懼，到案後向移民官抱怨後悔充當人頭老公自討苦吃，真是賠了夫人又折兵。

李建雄進一步呼籲，仲介中國人民以假結婚入境台灣或充當假結婚人頭，已觸犯兩岸人民關係條例及刑法偽造文書罪，天底下沒白吃的午餐，民眾勿抱持僥倖心理及貪圖蠅頭小利來以身試法，屆時身繫牢獄將得不償失。