史上最大古柯鹼案起訴4人 主嫌求處無期徒刑

調查局去年破獲跨國毒品走私案，查獲古柯鹼200多公斤與安非他命52公斤，市值逾20億元，創下近年來查獲古柯鹼走私的最高紀錄。嫌犯以車用蓄電池夾帶毒品闖關，仍被查緝人員查獲。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-30 10:30

〔記者謝君臨／台北報導〕緯達國際公司涉嫌利用「鉛酸電池」掩護運毒，為躲避查緝，除以2.5公分厚的鉛版阻隔，還注入電池液遮蓋氣味，並製作6伏特電流以假亂真，仍遭辦案人員識破，查獲古柯鹼218公斤、安非他命51公斤，市值共超過25億元；台北地檢署今依違反《毒品危害防制條例》起訴葉哲瑋、楊智雅、廖憶男、王明瑞等4人，並對葉、王求處無期徒刑，楊、廖則各求刑13年、8年。

調查局指出，全案經2年半蒐證、清查12萬筆進出關資料後，掌握緯達國際公司多次以海空運方式，將大型車用的鉛酸電池出口至澳洲，但當地1顆電池售價不到1萬元，運費卻要3萬，顯不符常理，遂報請基隆地檢署偵辦，展開追查，發現去年12月1日緯達報關出口11顆電池，重逾200公斤，顯有異常，攔查後果然發現重51公斤的50包安非他命，並掌握負責運毒的楊智雅行蹤。

由於楊婦住所位於台北市，調查局再報請台北地檢署指揮，將楊婦拘提到案，並在其住處查獲不法所得245萬元、9公釐平彈頭、達姆彈20顆，以及賓士轎車等贓證物，詢後依毒品、槍砲罪嫌將楊婦移送北檢偵辦，檢方訊後依有串滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見楊婦獲准，續追查幕後販毒集團。

而後，檢調再掌握情資，本月2日緯達公司又自巴西進口同款鉛酸電池30顆，已運抵高雄港，辦案人員隨即調派緝毒犬前往查緝，檢調到場後，發現該批電池均以2.5公分厚的鉛板層層阻隔，還注入電池液遮蓋氣味，並製作6伏特電流以假亂真，且重量也與該款正常電池相符，一度難辨真偽。

正當案情陷入膠著，辦案人員突發現一般電池僅有一正極、一負極，但該批電池卻有兩正極、兩負極，且緝毒犬嗅聞後也在電池旁坐下，現場馬上傳來：「狗坐下了，這批電池有問題！」經逐一拆解，赫然發現每顆電池內竟有6～7塊的「Rolex」等級古柯鹼磚，總共200塊，重逾218公斤，為國內查獲古柯鹼最大量紀錄。

檢調指出，本次查獲的古柯鹼流行於歐美、大洋洲一帶，以往查獲多以「空中飛人」或航空郵包小量夾帶，從未發現完整磚狀大量走私入境案例；此批古柯鹼約可供1100萬人次施用，安非他命則約可供200萬人次施用，所幸成功截毒於關口，未流入市面。

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