司改會議》檢討反貪腐法制 司法院提「圖利罪除罪化」

司改國是會議第5分組將討論現行反貪腐法制。（記者黃欣柏攝）

2017-03-30 10:20

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第5組今日預計將檢討現行的反貪腐法制，其中司法院報告指出，因圖利罪定罪率低，不僅不易認定犯罪事實，還可能導致圖利與便民兩者間界線不明，造成公務員變得消極被動、裹足不前，應有檢討除罪化，或進一步修正嚴謹構成要件之必要。

司法院指出，立法院曾在90年間通過修正《刑法》第131條及《貪污治罪條例》第6條規定，將圖利罪增加「明知違背法令」、「圖自己或其他私人不法利益」等法定構成要件，並將圖利罪修正為結果犯，刪除未遂犯之處罰，希望藉此提高圖利罪的定罪率，但實際上圖利罪修正後的定罪率仍低，絕大部分的被告幾乎都是無罪定讞，顯示圖利罪的構成仍存有模糊空間。

司法院認為，圖利與便民僅在一線之間，完全取決於當事人的內心主觀意識，若公務員為了提升行政效率，希望給予人民行政上的方便，卻動不動就被認定涉及圖利，恐會造成「多做多錯」、「不做不錯」的負面心態，原本勇於任事的公務員，更可能因為偵審程序折磨，造成嚴重的身心傷害。

根據統計，95年至105年間，全國各地方法院的公務員圖利罪一審裁判定罪率僅33.2％，高院二審僅38.78％，最高法院僅35.9％。司法院認為，與我國同為大陸法系的德國，並沒有類似圖利罪的規定，應通盤考量圖利罪除罪化的可能性，確保公務員廉潔與公信力固然重要，但保障人權及行政效能也是重要價值。