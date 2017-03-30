攀爬外牆躲警查緝 通緝犯從3樓墜落身亡
2017-03-30 10:12
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕39歲李姓男子身背4條通緝案，昨天他返回桃園市桃園區正康二街租屋處看媽媽，離開時發現樓下有警察，從窗戶攀爬外牆想逃跑，卻不慎失足墜樓身亡。
李男涉犯竊盜、毒品、偽造文書、侵占罪，共應執行1年8個月徒刑，他未到案被桃園地檢署發布通緝，昨天他返回出租套房探望媽媽，晚上11點多準備離開時發現警方上門查緝，擔心被抓到就得入監服刑，隨即回頭返回3樓租屋處，爬出窗戶想從外牆攀爬逃走，不慎失足墜落地面，由於現場在桃園夜市裡，意外發生時嚇壞正在做生意的攤販。
同安派出所員警聽到撞擊聲，衝下樓查看發現李男蹤跡，隨即通報119救護人員到場，將李男送往聖保祿醫院急救，李男因頭部著地、顱內出血嚴重，急救至凌晨3點宣告不治。
警方表示，李男戶籍就設在該租屋處，他涉犯4罪被發布通緝，員警前往查訪連門都還沒進，李男因攀爬外牆墜落，李男媽媽則說，李男沒有跟她同住，偶爾會回家探望她，昨天他要離開時看到樓下有警察，才爬出窗戶想躲避卻墜落。
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