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懷疑表妹搞男友 酸「又不是告通姦」被判關40天...

陳女懷疑22歲表妹勾搭她男友。（示意圖／非當事人）

2017-03-30  09:54

〔即時新聞／綜合報導〕新竹23歲陳姓女子懷疑表妹搞上男友，氣得在有16人的親友群組內痛罵，雖然表妹沒有在群組內，但事後表妹得知此事告表姊妨害名譽，法官處以拘役40天且得易科罰金4萬元。

《ETtoday東森新聞雲》報導，陳女懷疑22歲的表妹搞上男友，她在親友群組抱怨：「他們這樣對我，後來我成全他們也叫積善嗎？」、「我又不是告他們通姦。」母親也附和說：「她怎麼那麼爛」，事後母女兩人都被告，被判處拘役40天且得易科罰金4萬元。

報導指出，陳姓母女雖然認罪，但認為法官判刑拘役40天太重，加上陳母只是附和，於是提起上訴。新竹地院認為，雖然表妹不在群組內，但在群組內的親友都有看到陳姓母女的發言，很難認定2人是否沒有特意散布訊息，於是駁回上訴。

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