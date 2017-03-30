壓路機翻覆 消防局火速救人
2017-03-30 08:56
消防局趕往現場救人。（記者蔡彰盛翻攝）
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕今天早上8點多，有民眾發現新竹市青青草原的賞花步道旁，有壓路機突然翻覆，底下還壓著人，立即打119求救。
消防人員趕到時，發現該男子被壓在壓路機下方，所幸生命跡象穩定，經朝山分隊人員以長備板將傷者拉出，成功送往台大新竹分院急救，至於事故發生原因正由警消調查當中。
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