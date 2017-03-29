小一童參觀警局 許宏願「守護和平」

2017-03-29 23:19

〔記者余衡／新北報導〕「我長大要跟你們一起守護社會和平！」

近30名就讀國小一年級的學童，28日校外教學時特別安排前往參觀新北市樹林警分局，在接待員警生動的解說下，一一認識各項裝備及交通規則，小朋友心中燃起對警察工作的憧憬，與員警合影留念時紛紛許願，將來長大要一起守護和平。

交通宣導及參觀裝備外，員警還帶領小朋友試乘警用巡邏車、大型重型機車等，學童興奮之情溢於言表。試穿防彈衣、頭盔及盾牌等裝備時，小小身驅差點負荷不了重量，直呼「衣服好重喔！原來警察叔叔、阿姨這麼辛苦！」

樹林警分局表示，希望能透過參訪行程拉近警民距離，除了讓學童增加對警察工作的認識，改變警察過去較為嚴肅的印象，讓小朋友在成長過程中有個難忘的回憶。