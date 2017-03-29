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329反年改陳抗遍地開花 20名員警掛彩受傷

台灣警消聯盟抗議年金改革，串聯軍公教和退休軍警，29日兵分多路抗議。（記者廖振輝攝）

2017-03-29  23:25

〔記者王冠仁／台北報導〕由軍公教團體發起、抗議年金改革的329抗議活動，抗議群眾在今天晚上6點後逐漸散去。

不過，警方發現，今天下午2點半左右，謝姓退役軍人率眾在鎮江街與青島東路口推擠警方、破壞路口阻材。另，繆姓、劉姓2位民眾則趁機攀牆侵入立法院，幸虧警方及時攔阻。

此外，下午3點時，部分群眾占據中山南路及忠孝東路導致交通癱瘓，經警方舉牌警告、持續勸導後離開，晚上6點後才逐漸恢復交通。

警方將根據此次陳抗活動中的蒐證畫面，針對破壞阻絕器材、佔據道路及非法集會的抗議民眾追究刑責。此外，今天共有20名員警受傷，警方也將追查是否有民眾蓄意攻擊員警的行為。

前往行政院的抗議群眾幾度和員警爆發推擠衝突。（記者廖振輝攝）

傍晚群眾逐漸散去，一名女子不願離去遭女警抬離，車輛終於能夠通行。（記者廖振輝攝）

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