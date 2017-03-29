5000元網購「蘋果」手機 卻收到1顆蘋果

2017-03-29 23:06

［記者黃淑莉／雲林報導］1名男子花5000元網購1支iPhone6 plus手機，到超商付款取貨，回家拆封盒子內竟裝了報紙及1顆紅蘋果，男子氣炸拿著盒子到西螺分局崙背分駐所要報案。

據指出，男子25日下午拿著1個盒子裡面裝了一顆紅色蘋果走到崙背分駐所說要報案，男子向值班員警說，他在臉書看到有人PO文要賣iPhone6 plus，他透過私訊與賣家連絡，最後以5000元成交，約定到超商付款取貨，結果賣家竟寄給他1顆蘋果。

男子要告對方詐欺，賣家行為很明顯是詐欺，警方請男子提供與賣家的私訊截圖等證據，男子說，自己還沒吃飯，回家吃飯後再來報案，並把貨物留在分駐所。

員警等到26日中午男子仍未到分駐所，主動打電話詢問，男子回覆自認倒楣不報案了，由於男子堅持不報案，員警請他將貨物領回，男子前天才到分駐所拿回去。

崙背分駐所所長詹鎰誠指出，網路購物省時又方便，但網購有許多陷阱、糾紛也很多，呼籲民眾網購要小心，尤其是透過臉書、LINE私訊交易，價差太離譜就可能有問題，最好收到貨物確認無誤再付款。

雲林縣政府消保官張嘉麟表示，消費者到超商付款取貨，建議可當場拆封檢查，若貨物與購買物品落差太大，可立即請超商暫時不將貨款給委託人，並立即向警方報案，保障自身權益。