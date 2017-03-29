329反年改群眾違法脫序行為 警方依法究辦
2017-03-29 22:47
台灣警消聯盟29日發起「遍地開花」反年改行動。（記者張嘉明攝）
〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局今日晚間10時發佈新聞表示，軍公教等退休人員團體因不滿年金改革，自早上9時起，以「機動轉移」、「多點突破」方式，前往忠烈祠、永和官邸、行政院、監察院、立法院、考試院、內政部及教育部等多處重要政府機關陳抗，但有脫序行為者，警方即日起將依法傳喚法辦。
警方表示，在脫序違法部分，下午2時32分許，謝姓退伍軍人率群眾推擠警方，破壞鎮江街與青島東路口阻材，突破封鎖線，進入鎮江街管制範圍內。另，謬姓、劉姓民眾攀牆侵入立法院，保安警察第六總隊員警立即對繆、劉等2人實施管束。
在下午3時許，部分陳抗群眾占據中山南路及忠孝東路口表達訴求，經員警持續勸導後離開，直至下午6時時許恢復交通順暢。
警方表示，今日群眾以多點突破、衝撞警方等方式陳抗，致造成20名員警受傷，對於違法脫序行為，市警局將檢視蒐證畫面，蒐集相關事證，依法從嚴究辦。
台灣警消聯盟抗議年金改革，串聯軍公教和退休軍警，29日兵分多路抗議。（記者廖振輝攝）
台灣警消聯盟抗議年金改革，前往行政院的抗議群眾幾度衝撞員警並拉扯拒馬。（記者廖振輝攝）
台灣警消聯盟抗議年金改革，抗議群眾幾度衝撞員警爆發推擠衝突。（記者廖振輝攝）
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