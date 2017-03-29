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電玩殺手再出擊！ 基檢今晚搗破基隆最大電玩店

2017-03-29  21:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署檢察官楊淑芬今晚指揮警方直搗基隆市最大電玩店「金吉利」，查扣大批賭資；累計2年來，連同「金吉利」已有9間電玩店栽在她手上。

基隆市地狹人稠，人口僅38萬人，基隆市政府核發賭博電玩執照79張，高居全台之冠，電玩店密度更高居全台之冠。

基隆地檢署檢察官楊淑芬去年12月間，甫獲105年公務人員傑出貢獻獎，繼日前破獲8間賭博電玩，今晚6時許，再指揮基隆市警局督察科、基隆市警一分局偵查隊、忠二路派出所等單位，搜索吉祥大樓地下室「金吉利電子遊戲場」。

檢警除在店內查扣數萬元賭資外，還從金吉利電子遊戲場1、2樓陸續查扣數10台機台，漏夜偵辦中。

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  • 基隆地檢署檢察官楊淑芬。（資料照，記者林嘉東攝）

    基隆地檢署檢察官楊淑芬。（資料照，記者林嘉東攝）

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