五月天歌曲留白19秒挨告 檢察官批「濫訴」

五月天遭粉絲控告詐欺一事，檢察官林達認為是濫訴案，但檢察官仍要認真寫不起訴處分。（資料照，記者張忠義攝）

2017-03-29 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕樂團五月天去年成軍19年，發行專輯《自傳》，其中第14首歌《What's Your Story》刻意「留白」，卻被50多歲的潘姓歌迷誤會成產品瑕疵，控告詐欺，雖然最後五月天獲檢方不起訴處分，但此案也引起檢察官熱烈討論，其中台北地檢署檢察官林達直指，收到這種案還可以看明星，但這真的是「濫訴」案件。

針對五月天遭粉絲控告詐欺一事，檢察官林達在臉書表示，地檢署收案無奇不有，收到這種案可以看明星，還要認真寫不起訴處分，但這真的是「濫訴」。林達也話鋒一轉，談及司法改革議題說道「如果推動微罪轉自訴，或者除罪化，讓法官可以見到明星，撕法院（司法院）會不會願意接受這個方案啊？」

林達在文末諷刺道，這種案件就當給檢察官生活調劑好了，「被告竟然有6人，檢察官您真的是辛苦了」。不少網友也在下方留言回應：「可得到怪獸親筆簽名」、「以後歌迷影迷比照這種模式就可以見到偶像嗎？」。