信義威秀影城速食店竄濃煙 警消赴援搶救中

2017-03-29 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕台北市信義區威秀影城，今天晚上8時許傳出火警！影城內的一間連鎖速食店疑似電線走火，竄出陣陣濃煙，北市消防局據報立即派出大量人車前往救援，目前正在灌救中，詳細起火原因待火勢撲滅後進一步釐清。