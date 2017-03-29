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掃蕩機場黃牛 法務部會同航警逮人扣車

2017-03-29  20:44

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園國際機場黃牛攬客問題嚴重，國家大門亂象讓台大教授張學孔在臉書po文抨擊成了無政府狀態，連日來航警大力取締攬客黃牛，法務部行政執行署今晚也與航警鎖定惡意不繳罰鍰的列管「機場黃牛」執行掃蕩，查扣文姓黃牛的載客車輛，也取締鄭姓、李姓及翁姓黃牛攬客所得的現款1萬1千500元。

俗稱白牌車的「機場黃牛」在桃園機場違法攬客，甚至為搶客而爆發肢體衝突等事件層出不窮，近日引來台大教授在臉書PO文抨擊亂象，引發社會關注。桃園分署經與航警局、桃園機場公司協調，除了已陸續對於違法攬客遭移送強制執行的義務人進行扣押存款及薪資、限制出境、查封不動產等強制執行外，執行人員更在今晚展開強力行動，突擊「機場黃牛」將載客車輛查扣並扣押攬客所得現款。

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  • 桃園機場黃牛橫行引來台大教授po文抨擊，行政執行署桃園分署今晚會同航警掃蕩，查扣4名黃牛的載客車輛與現款。（記者余瑞仁攝）

    桃園機場黃牛橫行引來台大教授po文抨擊，行政執行署桃園分署今晚會同航警掃蕩，查扣4名黃牛的載客車輛與現款。（記者余瑞仁攝）

  • 行政執行署桃園分署今晚會同航警掃蕩機場黃牛。（記者余瑞仁攝）

    行政執行署桃園分署今晚會同航警掃蕩機場黃牛。（記者余瑞仁攝）

  • 桃園機場黃牛橫行引來台大教授zoo 文抨擊，行政執行署桃園分署今晚會同航警掃蕩，查扣4名黃牛的載客車輛與現款。（記者余瑞仁攝）

    桃園機場黃牛橫行引來台大教授zoo 文抨擊，行政執行署桃園分署今晚會同航警掃蕩，查扣4名黃牛的載客車輛與現款。（記者余瑞仁攝）

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