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涉貪鎮長照片放宣導車引騷動 通霄鎮公所更換

2017-03-29  20:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮長徐永煌因為貪汙案，一審被法院重判18年半，他被依法停職，不過，貼製在公所政令宣導車上的徐永煌半身照，仍在鎮內趴趴走，引發鎮代表會主席彭益發不滿，拿木桿戳徐的照片，被誤認為「砸車」，報警處理，引發一場騷動，鎮公所今天更換照片，避免衍生事端。

苗栗地院一審認定，徐永煌利用鎮長職權，圖利自家營造公司，標得鎮公所筆工程採購案，不法獲利91萬餘元，另向廠商收取1成回扣22萬元，苗栗地院於2月間，依貪污治罪條例判處他有期徒刑18年半，褫奪公權8年。縣府依法於3月1日將徐停職，由公所主任秘書呂廷泓代理。

呂廷泓說，這輛公務車輛於前任鎮長巫恒昭時，就作為公所政令宣導車之用，目的是宣傳公所各項舉措與活動預告，也收集活動使用後的器材與物品，徐永煌於第一屆鎮長起，在宣傳車上貼製半身照片，傳達對鄉親問安的關懷之意。

雖徐永煌已被停職，但政令宣導車上的照片卻引發地方部分人士不滿，彭益發表示，多次要求公所撤下，卻未獲得公所回應，才會持木棍去戳徐的照片。彭的大動作，被誤會為「砸車」，報警處理，警方還大動作前往採證，不過，因宣傳車並無毀損，公所也不打算提告。

呂廷泓表示，彭益發既然認為不妥，鎮公所採納建議後，更換清潔車圖樣，改以虎頭山、通霄神社等在地景點特色取代，希望不會再引起「誤會」。

這場「砸車」烏龍傳出，也引起鎮民議論紛紛；有人認為確實不該再放置徐永煌照片，雖然目前只經過一審，案子尚未定讞，但公所還是要謹慎，畢竟這件事鎮民自有公評。也有鎮民認為，司法既然尚未定讞，不需要這樣大費周章，畢竟徐永煌也是經過民選選出，總該給點尊重。

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  • 徐永煌照片放宣導車引騷動，通霄鎮公所更換。（記者蔡政珉攝）

    徐永煌照片放宣導車引騷動，通霄鎮公所更換。（記者蔡政珉攝）

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